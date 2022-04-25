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救期中選舉選情 民主黨進步派促減學貸、降藥價

編譯洪毅／綜合24日電

展望今年11月的期中選舉，民主黨聲望不佳，有國會議員席次驟降之虞；華爾街日報(WSJ)報導，部分民主黨內進步派人士重整旗鼓，重新推動如學貸減免、降低藥價等社會議程，試圖力挽狂瀾，但是這究竟是得分利器，還是會有反效果，也因此爭論不休。

當前拜登政府聲望不佳的主因是嚴峻通貨膨脹，部分立場偏進步派的國會議員主張，應主打如學貸減免、降低處方藥價等社會政策來緩解普通家庭受到的衝擊，才能挽救選情。

許多社會政策已經包含在拜登過去提出的2兆元支出法案中，但目前立法進程陷入僵局，眾議員羅康納(Ro Khanna)就表示，進步派年輕選民對相關政策牛步感到灰心，應該從該法案中選擇部分內容加以通過，例如學貸減免。

參議員華倫(Elizabeth Warren)日前也在紐約時報上撰文，指在學貸減免、降低藥價，以及醫療保健、氣候變遷等政策進展牛步，讓民主黨有在期中選舉「大敗」的危險。

拜登的政策之所以卡關，主因是民主黨內溫和派參議員曼欽(Joe Manchin)反對大規模支出，由於當前參院格局兩黨席次各半，使得其關鍵一票就讓法案難有進展；但是曼欽也表示，願意支持旨在應對氣候變遷及降低藥價的縮水版法案。

曼欽與共和黨人反對現行法案版本的理由，是擔憂大規模支出導致通貨膨脹。至於學貸減免議題，一些反對的聲音指此舉對已經還清學貸的民眾不公平，而且能夠從此政策獲益的，大部分都來自所得處在中上的家庭。

拜登可以直接簽署行政命令減免學貸，但是目前白宮表示仍在考慮中；而有消息人士透露，白宮內的幕僚們也對此事的看法不一。

20日刊出的「庫克政治報告」(Cook Political Report)中，由沃瑟曼(Dave Wasserman)撰寫的分析文章示警，若民主黨不能有效提振聲望，那就算是拜登2020年以百分比兩位數領先的選區，也可能讓位給共和黨。

拜登 民主黨 曼欽

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