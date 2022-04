新書爆料：賀錦麗初選猛攻拜登 吉兒不滿選她當副手

新書爆料指,第一夫人吉兒,當時反對賀錦麗擔任拜登的競選搭配。圖為吉兒(右)與賀錦麗(左)去年5月底出席活動。(美聯社)

由紐約時報記者合著的新書,除揭露國會共和黨要人與前總統川普的矛盾外,也揭露拜登 政府入主白宮前的矛盾:該新書指出,第一夫人吉兒(Jill Biden)曾經批評拜登總統的副手,質疑為什麼要選擇賀錦麗 擔任副總統。

該名為「這過不了關:川普、拜登及美國未來之爭」(This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America's Future)由紐時記者馬丁(Jonathan Martin)、勃恩斯(Alexander Burns)合著,預計將在5月3日出版。

福斯新聞(Fox News)得到的摘要顯示,在2020年副總統提名過程中,吉兒聽聞賀錦麗成為最具潛力的人選時,曾問:「美國有千千萬萬人,為什麼我們要去選擇曾經如此攻擊拜登的人?」

在2019年6月民主黨初選辯論會上,賀錦麗曾批評拜登在1970年代與種族隔離支持者一道,反對旨在消弭族群隔離的校車政策。

在2019年民主黨總統初選辯論上,參選人賀錦麗(右)在台上猛烈攻擊拜登(左)的民權紀錄。中為參選人桑德斯參議員。(Getty Images)

不過根據書中說法,拜登在考量副總統人選時,對賀錦麗的主要顧慮是其與前舊金山市長勃朗(Willie Brown)的曖昧關係。

賀錦麗在1994年、29歲時在加州 阿拉米達郡(Alameda County)檢察官辦公室任職,而與時任加州眾議會議長、60歲的勃朗結識,兩人公開出雙入對;儘管當時勃朗與其妻子分居已久,但是拜登仍認為,賀錦麗與勃朗傳出曖昧關係仍有「跨入禁區」之虞。

但是當時在拜登團隊負責舉薦副總統人選、現任白宮幕僚長的柯連恩(Ron Klain)則大力支持賀錦麗,很早就向拜登表示賀錦麗是最好的人選。

柯連恩曾說,雖然賀錦麗對拜登的攻訐嚴厲到讓拜登家人感到受辱,但也因此,選擇賀錦麗才能向外界展現拜登的「不計前嫌」及「寬宏大量」,有助於傳達拜登是「能夠團結國家」的領導人。

一名拜登重要幕僚則向作者直言,當下就算是找白人女性,也會被視為是「非常種族主義」,以至於「沒人是安全的」,而賀錦麗就成為「最安全的人選」。

拜登團隊挑選少數族裔出身的女性做為副手人選時,曾經考慮過前喬治亞州眾議會民主黨領袖史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams),但是團隊認為,她的政治生涯前途實在甚為渺茫。