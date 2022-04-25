報復性消費、再貴也要玩 「YOLO經濟」當道

「YOLO經濟」成為全球熱門新趨勢，消費者似已準備「報復性消費」，享受旅遊等活動。（Getty Images）

「YOLO經濟」成為全球熱門新趨勢(YOLO，you only live once縮寫，及時行樂之意)，隨著部分口罩令與疫苗強制令解除，消費者似乎已經準備好報復性消費，享受旅遊與其他休閒活動。

今年航空與飯店業股票 不斷攀升。投資 公司SonicShares旗下股票代號TRYP旅遊公司的指數股票型基金(ETF)上漲6%，而史坦普500指數(S&P 500)卻下降9%。聯合航空(UAL)、美國航空(AAL)本周稍早皆公布豐厚的利潤；萬豪國際酒店集團(MAR)、希爾頓全球酒店集團(HLT)、溫德姆酒店集團(WH)股價接近歷史新高；主題公園「海洋世界」(SEAS)同樣接近新高；郵輪業者「挪威郵輪」(NCLH)、「皇家加勒比遊輪」(RCL)今年皆有成長。

儘管當前物價飛揚，加上通貨膨脹、利率上升等問題，許多美國人對經濟抱持悲觀看法，但這些公司仍蓬勃發展。

資產管理公司Natixis的顧問馬爾森(Garrett Melson)表示關注實際支出模式比消費者信心指數更重要，「多虧額外的儲蓄及被壓抑的需求，消費者仍然在消費。」

馬爾森指出很顯然通貨膨脹使人擔憂，尤其更多投資銀行預測聯邦基金利率提高最終可能導致經濟衰退，但他認為消費者已經厭倦小心謹慎，尚不擔心潛在的衰退危機。

花旗銀行(Citibank)休閒旅遊分析師哈迪曼(James Hardiman)在本周一份報告表示儘管「在經濟衰退的情況下，休閒領域通常會被避開」，但某些公司基本上可能比其他公司更加活躍。

他補充若經濟衰退短暫且不嚴重，這些活躍的公司又特別展現強韌的營收能力，有可能成為早期階段引人注目的玩家。

哈迪曼還認為在衰退的宏觀環境下，主題公園需求的穩定性應該能大放異彩。

哈迪曼的觀點也許是對的，但值得注意的是一旦似乎出現某種趨勢，投資人往往傾向退出熱門行業與股市，即使基本面仍然相當不錯。

例如疫情 期間受市場歡迎的Zoom、Roku、Teladoc的股價均已從疫情期間高點暴跌，這些公司現在的交易價格比兩年前疫情剛爆發時低。

假使經濟恢復比預期緩慢，旅遊與休閒業股市恐將遭受類似的命運。