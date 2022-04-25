食物價格持續飆漲 除供應鏈塞車…還藏4原因

禽流感疫情危機等，造成食物價格暴漲。（美聯社）

聯邦勞工統計局(BLS)本月公布的數據顯示，幾乎所有食品種類的價格不斷飆升，上漲速率為1980年代初期以來之最。除了受疫情 影響，如人力短缺、燃料成本增加、供應鏈危機等，近幾周浮現其他影響因素，進一步推升物價上揚，華盛頓郵報(The Washington Post)整理報導造成食物價格暴漲的四個隱性原因。

1.俄烏戰爭

俄烏戰爭正對美國食物價格造成重大衝擊，尤其是玉米價格。

本月稍早，為了抑制油價上漲，拜登政府宣布今年夏季將批准販售高乙醇含量汽油(high-ethanol gasoline)，雖然解除限制能緩解油價，另一方面卻也造成食物價格上升。玉米是燃料乙醇的主原料，平常多做為消費品，還有一大部分用作牲畜飼料，牲畜飼養成本約60%為飼料支出；有鑑於此，專家預計牛肉、豬肉、家禽類甚至部分養殖魚類的價格將提高。

2.禽流感

美國爆發自2015年以來最嚴重禽流感疫情，自去年11月迄今，雞蛋價格上漲幾近三倍，火雞雞胸肉價格也達歷史新高。

目前養殖業者已經「減少」、撲殺2900萬雞隻，其中大約四分之三為蛋雞。

富國銀行(Wells Fargo)食物與農業企業顧問公司分析師施密特(Courtney Schmidt)表示，過去的慘痛經驗讓業者加強生物安全措施，「但這比我預期的稍微糟糕，我不認為會迅速恢復，我們評估物價上升可能持續到年底。」

3.加州 乾旱

加州乾旱今年進入第三年，政府表示無水可供農民種植，許多農民今年將縮減種植面積，或者停止農耕作業。

加州是全國第二大稻米生產州，但因乾旱嚴重，中央谷地(Central Valley)北方的稻農已打算休耕，將影響稻米供應。

4.邊境 交通堵塞

為抗議聯邦政府鬆綁邊境防疫限制，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)本月自行執行嚴格的攔檢措施，造成邊境交通大堵塞，導致酪梨、檸檬、番茄等農產品運送嚴重延遲，主要批發市場的酪梨價格一度飆到一箱78元，比去年同時期貴30元。艾伯特近日已經撤銷檢查令。