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武嚇西方 俄最強導彈部署西伯利亞 可攻擊美本土

編譯潘勛／綜合23日電
俄羅斯軍方23日宣布將在西伯利亞部署最強大導彈，可打到倫敦巴黎，亦可攻擊美國本土。(路透)
俄羅斯軍方23日宣布將在西伯利亞部署最強大導彈，可打到倫敦巴黎，亦可攻擊美國本土。(路透)

俄羅斯政府已宣布，將在秋季之前把強大的「撒旦二型」(Satan II)戰略核武飛彈部署到西伯利亞，射程據說可達1萬1200哩，可輕鬆打到歐洲各國首都如倫敦、巴黎以及美國本土；俄國在進一步野蠻攻打烏克蘭的同時，加深與西方的緊張態勢。

每日郵報23日報導，西方軍事專家指出，撒旦二型號稱可攜帶至少10枚核彈頭及假彈頭，一次攻擊就足以毀掉英國或法國全境。

專家表示，「俄羅斯太空總署」(Roscosmos)署長羅戈津(Dmitry Rogozin)的宣示口氣雖然不小，但據悉撒旦二號20日才首度試射，還要多次試射完成，該款洲際飛彈才能部署；因為資金不足又有技術問題，撒旦二型拖延多年，直到20日試射成功。

羅戈津在俄國營電台表示，這款導彈將部署在西伯利亞的克拉諾亞斯克(Krasnoyarsk)地區，位在首都莫斯科以東約1860哩；目前服役的總督(Voyevoda)型導彈為蘇聯時代產物，即將汰換，撒旦二型將部署在相同的場址及導彈井，可節省龐大資源及時間。

羅戈津另表示，試射撒旦二型成功堪稱畫時代壯舉，可保俄國子孫輩未來30、40年安全無虞。

羅戈津表示，這款導彈是送給北約及「烏克蘭納粹支持者」的禮物；俄國把基輔當局醜化為新納粹分子。

俄國總統普亭2月24日揮軍侵略烏克蘭之後，曾提到俄國擁有核子嚇阻戰力，警告西方國家任何大規模介入，必將遭史上前所未遇的嚴重後果。聯合國秘書長古瑞特斯(Antonio Guterres)也警告說，核子戰爭的光景以前無法想像，但現在有其可能。

普亭自稱撒旦二型導彈試射成功是俄國軍事史上的壯舉，這款導彈可以突破一切現代防禦系統；但美國表示，這次試射是例行之舉，不認為對全球會造成任何威脅。

俄國 烏克蘭 納粹

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