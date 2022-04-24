俄濫轟烏克蘭 敖德薩平民區18死 馬立波仍被圍困
俄羅斯軍隊對烏克蘭的攻勢在東正教復活節周末未歇，飛彈23日擊中烏南黑海城市敖德薩(Odessa)平民區，造成至少18人死亡；俄國持續對烏國東南部戰略港都馬立波(Mariupol)鋼鐵廠的守軍發動地空夾擊，矢言根除烏軍在馬立波的最後陣地。
美聯社報導，俄軍執意攻下馬立波的亞速(Azovstal)鋼鐵廠，凸顯馬立波對俄烏雙方的意義重大且戰略價值高。
俄國總統府克姆林宮選在東正教復活節前夕宣布，除亞速鋼鐵廠外，俄軍掌控馬立波所有地區，戰線持續朝烏國南部與東部推進。
俄軍23日發射至少兩枚巡弋飛彈攻擊敖德薩西部的塔伊羅韋鎮(Tairove)，已知18名死者中有一名三個月大的男嬰。
敖德薩市長特魯漢諾夫(Gennady Trukhanov)說：「俄國在平和的敖德薩準備慶祝復活節周日之際發動攻擊。」
許多烏國民眾信仰東正教，部分烏軍暗自期待24日復活節周日，戰事可能趨緩。
敖德薩遇襲前夕，俄軍曾表示改變戰略，欲控制烏國黑海沿岸地區。
俄國國防部表示，俄國高精準長程飛彈擊中敖德薩軍機場後勤站，銷毀了歐美國家援烏的武器軍備。
烏奪回近俄邊界3村莊
哈爾科夫州(Kharkiv)州長席尼胡波夫(Oleg Sinegubov)表示，經過激烈戰鬥，烏軍奪回靠近俄國邊界的三座村莊，分別是貝茲魯基(Bezruki)、斯拉汀(Slatine)和普魯江卡(Prudyanka)。
烏國總統幕僚阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)說，俄軍23日對亞速鋼鐵廠發動空中與地面攻擊，「儘管情況艱難，我軍依然堅守陣地並反擊」。
戍守鋼鐵廠的國民兵中士庫茲涅佐夫(Leonid Kuznetsov)上周告訴「紐約時報」，儘管俄國總統普亭下令暫停攻擊鋼鐵廠，但俄軍地面部隊依然持續進逼，當時已快到距離守軍20公尺處。
俄國防長蕭依古(Sergei Shoigu)21日報告普亭，稱俄軍已解放馬立波，除了該鋼鐵廠；普亭當時下令他別派兵進攻鋼鐵廠，而是採包圍截斷策略，希望餓死躲藏其中的軍民，逼他們出來投降。
受困2千平民包括婦孺
烏國官員預估，鋼鐵廠內約有2000位平民，包括婦孺。
部分平民已躲藏近兩個月，許久未見陽光。一名女性透過影片表示：「我們想看見和平的天空，想呼吸新鮮空氣，你們不會懂得能吃能喝，對我們而言已算幸福了。」
澤倫斯基總統23日也再度警告，如果俄羅斯殺害馬立波的烏克蘭士兵，烏俄之間的會談將破局。他說，「如果馬立波烏軍被殺，如果赫爾松(Kherson)地區舉辦假公投，烏克蘭將撤出所有協商進程」。
他已準備好「以任何形式」來交換鎮守馬立波的烏軍，拯救「這些落入險境、遭圍困的人」。他說，自俄羅斯3月初圍攻馬立波以來，「今天是數一數二難熬的一天」。
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