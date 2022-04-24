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俄濫轟烏克蘭 敖德薩平民區18死 馬立波仍被圍困

編譯陳韻涵／綜合23日電
俄羅斯軍隊23日攻擊烏克蘭頓內次克的萊曼鎮，圖為當地一名老婦在一處被炸毀的房屋前祈禱自己的房屋可以倖免於難。(路透)
俄羅斯軍隊23日攻擊烏克蘭頓內次克的萊曼鎮，圖為當地一名老婦在一處被炸毀的房屋前祈禱自己的房屋可以倖免於難。(路透)

俄羅斯軍隊對烏克蘭的攻勢在東正教復活節周末未歇，飛彈23日擊中烏南黑海城市敖德薩(Odessa)平民區，造成至少18人死亡；俄國持續對烏國東南部戰略港都馬立波(Mariupol)鋼鐵廠的守軍發動地空夾擊，矢言根除烏軍在馬立波的最後陣地。

美聯社報導，俄軍執意攻下馬立波的亞速(Azovstal)鋼鐵廠，凸顯馬立波對俄烏雙方的意義重大且戰略價值高。

俄國總統府克姆林宮選在東正教復活節前夕宣布，除亞速鋼鐵廠外，俄軍掌控馬立波所有地區，戰線持續朝烏國南部與東部推進。

俄羅斯飛彈23日襲擊烏克蘭敖德薩市，至少造成六死。圖為當地急救人員協助一名居民脫...
俄羅斯飛彈23日襲擊烏克蘭敖德薩市，至少造成六死。圖為當地急救人員協助一名居民脫困。(Getty Images)

俄軍23日發射至少兩枚巡弋飛彈攻擊敖德薩西部的塔伊羅韋鎮(Tairove)，已知18名死者中有一名三個月大的男嬰。

敖德薩市長特魯漢諾夫(Gennady Trukhanov)說：「俄國在平和的敖德薩準備慶祝復活節周日之際發動攻擊。」

許多烏國民眾信仰東正教，部分烏軍暗自期待24日復活節周日，戰事可能趨緩。

敖德薩遇襲前夕，俄軍曾表示改變戰略，欲控制烏國黑海沿岸地區。

俄國國防部表示，俄國高精準長程飛彈擊中敖德薩軍機場後勤站，銷毀了歐美國家援烏的武器軍備。

烏奪回近俄邊界3村莊

哈爾科夫州(Kharkiv)州長席尼胡波夫(Oleg Sinegubov)表示，經過激烈戰鬥，烏軍奪回靠近俄國邊界的三座村莊，分別是貝茲魯基(Bezruki)、斯拉汀(Slatine)和普魯江卡(Prudyanka)。

烏國總統幕僚阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)說，俄軍23日對亞速鋼鐵廠發動空中與地面攻擊，「儘管情況艱難，我軍依然堅守陣地並反擊」。

俄軍23日砲擊烏克蘭哈爾科夫市和尼古拉耶夫市，圖為哈爾科夫市一處公寓樓起火燃燒。...
俄軍23日砲擊烏克蘭哈爾科夫市和尼古拉耶夫市，圖為哈爾科夫市一處公寓樓起火燃燒。(Getty Images)

戍守鋼鐵廠的國民兵中士庫茲涅佐夫(Leonid Kuznetsov)上周告訴「紐約時報」，儘管俄國總統普亭下令暫停攻擊鋼鐵廠，但俄軍地面部隊依然持續進逼，當時已快到距離守軍20公尺處。

俄國防長蕭依古(Sergei Shoigu)21日報告普亭，稱俄軍已解放馬立波，除了該鋼鐵廠；普亭當時下令他別派兵進攻鋼鐵廠，而是採包圍截斷策略，希望餓死躲藏其中的軍民，逼他們出來投降。

受困2千平民包括婦孺

烏國官員預估，鋼鐵廠內約有2000位平民，包括婦孺。

部分平民已躲藏近兩個月，許久未見陽光。一名女性透過影片表示：「我們想看見和平的天空，想呼吸新鮮空氣，你們不會懂得能吃能喝，對我們而言已算幸福了。」

澤倫斯基總統23日也再度警告，如果俄羅斯殺害馬立波的烏克蘭士兵，烏俄之間的會談將破局。他說，「如果馬立波烏軍被殺，如果赫爾松(Kherson)地區舉辦假公投，烏克蘭將撤出所有協商進程」。

他已準備好「以任何形式」來交換鎮守馬立波的烏軍，拯救「這些落入險境、遭圍困的人」。他說，自俄羅斯3月初圍攻馬立波以來，「今天是數一數二難熬的一天」。

俄羅斯軍隊進攻頓內次克給烏克蘭軍帶來重創，圖為在一家鋼鐵廠隧道內的烏軍屍體。(美...
俄羅斯軍隊進攻頓內次克給烏克蘭軍帶來重創，圖為在一家鋼鐵廠隧道內的烏軍屍體。(美聯社)

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