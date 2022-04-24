奧斯丁穿梭各國協調軍援 烏克蘭抗俄羅斯的幕後操盤手

國防部長奧斯丁目前穿梭歐洲盟邦，協調各國軍援烏國，切合烏國及盟國所需，已贏得盟軍一致欽佩。（Getty Images）

國防部 長奧斯丁 在俄烏戰爭爆發前，便不斷親自警告俄羅斯國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)，稱美方對俄軍動態一清二楚，大家心知肚明；他同時不斷照會北約(NATO)盟國，一再通報戰爭即將發生；雖挨批戰前軍援烏克蘭不足，但目前他穿梭歐洲盟邦，沉穩協調各國軍援烏國，切合烏國及盟國所需，已贏得盟軍一致欽佩。

華盛頓郵報23日報導，俄軍入侵烏克蘭之前六天，蕭伊古還向奧斯丁撒謊，說俄國陳兵10多萬在烏國東部、北部，只是例行演訓；但讀過情報的奧斯丁用冰冷的語氣對蕭伊古說，「我知道你們在幹什麼」。

奧斯丁硬派對付蕭伊古，加上他幾乎每天與盟國國防官員接觸，與他平時在華府沉默寡言的公眾形象大異其趣；拜登 總統國安團隊中，國務卿布林肯、國安顧問蘇利文及中情局長伯恩斯鋒頭都比他健得多。

奧斯丁曾遇到批評，說他未強力主張大量軍援基輔，直到俄軍入侵才改變；眾院軍事委員會成員、共和黨籍眾議員華茲(Mike Waltz)便批他做得太少太遲。

奧斯丁是退役四星上將，拜登點選退役沒多久的他出任國防部長這個重要文職，讓很多人大感意外；加上拜登就任才幾周，便要貫徹阿富汗撤軍保證；包括奧斯丁等國防高級將領都希望拜登明智地留幾千美軍在阿國，但拜登堅持全撤，接下來便是一連串危機。

然後便是俄國大舉陳兵烏克蘭邊境。

去年10月，奧斯丁敲定烏克蘭行，成為首位造訪基輔的拜登政府高級官員；他與烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)會面，宣布美方支持烏國主權堅定不移。

奧斯丁行程還包括造訪喬治亞及羅馬尼亞，另赴布魯塞爾北約總部；北約秘書長史托騰柏格表示，奧斯丁把事實、數據及情報合盤托出，指俄國準備全面入侵烏國。

史托騰柏格指出，奧斯丁經驗豐富，深知要怎麼做才能讓人傾聽他說；另一位北約官員指出，奧斯丁不向盟國說教，但很清楚怎麼發揮影響力，產生結果。

目前在奧斯丁指揮下，斯洛伐克已將俄製S-300防空導彈轉交烏國，換裝美製愛國者導彈；其他盟國轉移武器給烏國也都在他監督下紛紛送到戰區，同時讓拜登總統隨時得悉詳情。

共和黨議員雖還批評奧斯丁，但奧斯丁國防政策助理部長卡爾(Colin Kahl)拒絕他們的批評，說奧斯丁幾個月下來不眠不休，在國防部主持烏國事務；體制外的官僚出張嘴說太慢，事實上不知國防部動作有多快。