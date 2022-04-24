國務卿布林肯、防長奧斯丁今訪基輔 美訪烏最高級別官員

烏克蘭總統澤倫斯基23日在記者會宣布，美國國務卿布林肯(左)、國防部長奧斯丁(右)24日將訪問基輔，為俄烏開戰以來到訪的美國最高階官員。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基 23日表示，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)及國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)將於24日訪問烏克蘭首都基輔。

對於有關消息，白宮、國務院、五角大廈、國家安全委員會等相關部門均未置評，若成行，將是自2月24日俄羅斯 入侵烏克蘭以來，美國訪問烏克蘭的最高級別官員。

今年3月，布林肯訪問波蘭時，也只是在與烏克蘭接壤的邊境，與烏國外長庫列巴(Dmytro Kuleba)短暫會晤45分鐘，但始終沒有踏進烏國國境一步。當時布林肯重申繼續支持烏克蘭，以及向俄羅斯施壓直至戰事結束，但無意設立禁飛區；而庫列巴則要求美方提供戰機和防空武器。

來源：MSNBC

澤倫斯基23日在基輔一個地鐵車站向媒體透露布林肯及奧斯丁周日到訪基輔的消息，強調他不認為他們到訪是一個「大祕密」。他又說與布林肯的會談，將側重於美國向烏克蘭運送武器的問題，「我們將會討論我們需要的武器清單及其運送速度」。

他對記者表示，上周以來，美國提供武器的各個方面都大有改善，除了向美國政府表示感謝外，同時希望美國能向烏克蘭提供更強大的重型武器來對付俄羅斯軍隊。

烏克蘭總統澤倫斯基23日在記者會宣布，美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁24日將訪問基輔，為俄烏開戰以來到訪的美國最高階官員。(美聯社)

「烏克蘭不會投降」

他並表示烏克蘭不會投降，會對抗俄軍到底，而西方盟國「終於」提供了烏克蘭要求的武器，但沒有披露武器內容。

自俄羅斯攻打烏克蘭以來，澤倫斯基不斷向西方施壓，要求提供更多武器及支持。而美國及其盟國爭相向烏克蘭提供北約標準的重型武器，因為烏克蘭軍隊的火力不足，無法擊退俄軍。

澤倫斯基也希望拜登總統能夠「在安全形勢允許的情況下」訪問基輔，作為對烏克蘭人民的支持。

「不害怕會見普亭」

澤倫斯基說：「我認為，誰開始這場戰爭，誰就有能力結束它。」他補充說，他「並不害怕會見」俄羅斯總統普亭，如果這麼做能走向烏俄和平協議的話。「從一開始，我便堅持要與俄羅斯總統談話」，「並不是我想(見他)，而是我必須和他會面，才能透過外交方式解決這場衝突」。

他說：「我們對夥伴很有信心，但對俄羅斯毫無信心。」