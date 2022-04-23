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華郵事實查核：梅杜斯在3州都登記投票 言行不一

記者顏伶如／綜合報導
前白宮幕僚長梅杜斯。(美聯社)
前白宮幕僚長梅杜斯。(美聯社)

華盛頓郵報「事實查核者」(The Fact Checker)專欄22日報導，截至上周的州政府選民登記紀錄顯示，前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)同時在北卡羅來納州、維吉尼亞州及南卡羅來納州都登記投票

前總統川普在2020年大選角逐連任失敗後，梅杜斯成為選舉正義倡議組織「保守夥伴關係研究中心」(CPI)資深合夥人。這個機構的公民行動指引呼籲成員注意左鄰右舍的選民登記是否合法。

「事實查核者」報導，根據州政府選民登記紀錄，梅杜斯直到上周為止在北卡、維州及南卡都登記投票，在三州同時擁有投票資格的時間重疊約三周，最後是經過北卡選務人員進一步核對，才發現梅杜斯在另外兩州也登記投票。

「事實查核者」指出，梅杜斯提倡選舉公平正義，但卻言行不一。梅杜斯拒絕對「事實查核者」發表評論。

今年2月19日，梅杜斯在「保守夥伴關係研究中心」於亞特蘭大舉辦的選舉正義高峰會上發表演說指出，目前研究中心正在推動的工作，是為國家的未來而投資，要確保唯有合格選票才能列入計票。

這場演講過後約三周，「紐約客」(New Yorker)報導披露，梅杜斯做為選民登記的地址，事實上不是居住地點，他與妻子繳交選民登記表上所填的住家地址，是北卡一個面積僅14呎乘62呎、鐵屋頂已生鏽的活動屋。

報導指出，梅杜斯夫妻不是活動屋屋主，也不曾住在活動屋裡，但2020年選舉採取缺席投票(absentee ballot)時，選民登記地址就是這棟活動屋。

北卡官員今年3月宣布，目前正在調查梅杜斯是否涉及選舉詐騙。北卡選舉委員會官員指出，梅杜斯的選民登記資料已於4月11日遭馬康郡官員移除。

根據北卡選務官員調查，梅杜斯2021年以維州登記選民身份參加州長選舉投票，但同一時間仍是北卡登記選民。

南卡選民登記資料顯示，「紐約客」雜誌報導刊登後約兩周，梅杜斯成為南卡登記選民。

北卡羅來納州 選民登記 投票

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