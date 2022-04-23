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國會暴亂調查報告太勁爆？議員：眾院屋頂恐會被掀掉

編譯潘勛／綜合22日電
民主黨聯邦眾議員瑞斯金(左)22日表示，調查國會暴動案委員會可望在夏末秋初公布調查報告，極具爆炸，「可能眾院屋頂都有被掀掉的感覺」。左為委員會副主席、共和黨籍國會議員麗茲錢尼。（Getty Images）
民主黨聯邦眾議員瑞斯金(左)22日表示，調查國會暴動案委員會可望在夏末秋初公布調查報告，極具爆炸，「可能眾院屋頂都有被掀掉的感覺」。左為委員會副主席、共和黨籍國會議員麗茲錢尼。（Getty Images）

民主黨聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin，馬里蘭州)22日表示，調查國會暴動案委員會可望在夏末秋初公布調查報告，另即將舉辦一連串聽證會，內容保證極具爆炸性，「可能眾院屋頂都有被掀掉的感覺」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，瑞斯金21日在喬治城大學華府特區「信仰與司法中心」(Center on Faith and Justice)舉辦活動上表示，小組委員會幕後策畫接下來的聽證會已有數個月，6月起開始，內容會有爆炸性的揭露；小組委會打算在夏末秋初公布調查報告。

擔任委員會主席的瑞斯金指出，史上沒有一位總統，就試圖組織由內部發動政變、推翻選舉結果、規避憲法秩序，做到像川普那種地步；川普接下來還動用國內暴力極端團體、白人民族主義者、種族歧視者及法西斯團體發動暴力叛亂，目的在支援政變。

瑞斯金另表示，委員會將提出「證據」，說明川普跟他的核心圈、支持者2021年1月6日攻擊國會山莊，是想推翻2020年總統選舉結果。

川普一夥的計畫，是利用時任副總統的潘斯(Mike Pence)，把拜登總統的選舉人團總得票，壓低在270票的當選門檻以下，接下來按憲法第12修正條款，把選舉轉移到眾院投票決定；那種事情如果發生，共和黨就能由各州代表團投票，取得多數票，而奪取總統職務；共和黨掌控的州議會代表團，要比民主黨來得多。

瑞斯金表示，事態若那樣發展，接下來會發生什麼事，就隨人猜測了，頒戒嚴令、發生內戰、開始集權獨裁等；「我希望國人能留心接下來會發生的事，因為它近乎法西斯的程度，我不希望國家再次遇見」。

瑞斯金表示，政變對象不是總統；政變是由總統指揮，矛頭針對副總統及國會；計畫由川普及其圈內人高度統籌；委員會的調查在這方面遭逢最大困難，約談800多目擊者，愈是接近川普，證人就愈拒絕作證。

川普 眾院 投票

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