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錄音檔曝光 麥卡錫夜電 川普：沒生氣 慶幸未逼辭

編譯潘勛／綜合22日電
共和黨若在今年的期中選舉中奪回眾院的控制權，現為眾院少數黨領袖的麥卡錫極有可能擔任議長，不過還須看前總統川普是否頭點。(美聯社)
共和黨若在今年的期中選舉中奪回眾院的控制權，現為眾院少數黨領袖的麥卡錫極有可能擔任議長，不過還須看前總統川普是否頭點。(美聯社)

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)在國會暴亂後曾提及建議時任總統川普辭職，以及稱川普承認有某些責任的錄音內容曝光後，21日夜致電川普，兩人交談後，川普表示並未生氣，另慶幸麥卡錫並未進逼他；但川普盟友已放話，假如川普反對，期中選舉後共和黨若成為多數，麥卡錫的眾院議長之路就會受阻。

要求匿名的國會助理表示，眾院共和黨人還在等候川普發表確定的聲明，決定是否繼續支持麥卡錫擔任眾院共和黨團領袖，11月期中選舉後，共和黨若成為多數，要不要選他當議長。

力圖查出前總統川普在2021年1月6日國會山莊暴亂案中扮演角色的國會眾院委員會，...
力圖查出前總統川普在2021年1月6日國會山莊暴亂案中扮演角色的國會眾院委員會，能否如願獲得川普政府的數百頁紀錄仍成謎。（路透）

大多數眾院共和黨人22日默不作聲，有些指相信當前風波會緩和下來，但幾位川普親信表示，麥卡錫還要花幾個月向川普表達忠貞不渝。錄音踢爆川普與麥卡錫之間還有這一段關係，川普幕僚正試著淡化其影響力；曾任川普幕僚的米勒(Jason Miller)表示，川普會放任這些中左派記者、名嘴興風作浪而獲勝，那才是怪事。

川普翻臉很快 麥眾院議長之路恐受阻

熟知川普對錄音內容流出後反應的人士指出，川普對整起事件感覺良好；「川普根本不屑這件事，認為很好笑，只讓他看來強大有力」；據悉川普向麥卡錫說，「別擔心，你完全不會有事」；但消息人士也表示，川普翻臉很快，心思說變就變，看到自己不喜歡的報導，就會改變心意；但截至目前，川普很高興整起事件只讓他顯得牢牢掌控共和黨。

巴農：有錄音卻否認 麥卡錫犯下「大罪」

只是以往批評過麥卡錫的川普盟友很快就找上麥卡錫，至少就麥卡錫試圖否認說過要川普辭職一事，找他麻煩；例如川普前顧問巴農(Steve Bannon)就透過自己的播客(podcast)節目批評，錄音俱在，麥卡錫卻否認，真是犯下「大罪」。

川普密友艾普斯坦(Boris Epshteyn)附和巴農，指錄音「對麥卡錫要成為議長的機率，殺傷力很大」；現在麥卡錫要盡力彌補，證明自己忠於「讓美國再次偉大」 (MAGA)運動。

共和黨國會助理表示，假如川普出面表示，自己不再信任麥卡錫，他不能當議長，這下子事情就大了，不少人會因此動搖。

麥卡錫對目前風波表示，過去一年半下來已證實，川普任上美國人的日子好過得多，他解決國人實質遭逢的難題，相形下媒體在意的是由炮製的政治陰謀而獲利，那些消息來源都有政治動機。

川普 共和黨 眾院

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