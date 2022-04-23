聯準會擬大幅升息抑物價 股市全面崩跌

22日美國股市大跌，道瓊指數 (Dow Jones)下跌981點至3萬3811點，跌幅2.82%，30個成分股企業股價全部走低，為2020年以來的最大跌幅；而股市慘澹的主因，則是市場預期聯準會(Fed)可能大幅升息 以平抑物價，導致產生恐慌心理。

除道瓊指數外，史坦普500指數(S&P 500)亦下跌122點至4272點，跌幅2.77%，為今年3月初以來最大；以科技股為主的那斯達克(Nasdaq)指數亦下跌335點至1萬2839點，跌幅2.55%。

22日收盤後，道瓊指數本周下跌1.9%，為連續第四周走跌；史坦普500指數則是連續第三周走跌，今年以來下跌近11%。

22日股市大跌的主因，是聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)21日在國際貨幣基金(IMF)的座談會上，基本上確定5月至少會升息兩碼，並說要「採取快速行動」以「提高融資成本及讓經濟降溫」，作為平抑持續性大幅通膨的手段。

此外，威瑞森(Verizon)今年第一季驟減3萬6000用戶；以及HCA健康照護(HCA Healthcare)財報表現差勁等消息，更讓跌勢火上加油。

鮑爾的談話讓市場認為，聯準會的升息步調可能將快於預期：今年3月聯準會將基準利率 從接近0升息一碼至0.25%左右時，華爾街幾乎無人認為7月的基準利率會達到2%；但現在每個月升息兩碼至2%的前景，已為股票及期貨市場可以預期之事。

芝加哥商業交易所(CME)聯邦基金利率期貨(Federal funds futures)的預測，則是6月升息三碼的機率超過90%；若3月至6月間，基準利率從接近0升息六碼至1.5%，將是1994年11月以來最劇烈的升息。

由於升息通常會連帶拉高存款及國債的利率，讓股票的收益率相對不再那麼吸引人；更糟的是，俄烏戰爭及中國因新冠疫情大規模封城，恐惡化原本就已壓力沉重的全球供應鏈危機，再加上升息，有導致經濟衰退之虞，故觸發投資人恐慌情緒。

財富管理公司Robertson Stephens首席經濟學者加勒蒂(Jeanette Garretty)表示，股市慘澹「完全都是鮑爾的評論造成的」；但對抗通膨確實「會帶來一些痛苦」。