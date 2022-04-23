我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

聯準會擬大幅升息抑物價 股市全面崩跌

編譯洪毅／綜合22日電

22日美國股市大跌，道瓊指數(Dow Jones)下跌981點至3萬3811點，跌幅2.82%，30個成分股企業股價全部走低，為2020年以來的最大跌幅；而股市慘澹的主因，則是市場預期聯準會(Fed)可能大幅升息以平抑物價，導致產生恐慌心理。

除道瓊指數外，史坦普500指數(S&P 500)亦下跌122點至4272點，跌幅2.77%，為今年3月初以來最大；以科技股為主的那斯達克(Nasdaq)指數亦下跌335點至1萬2839點，跌幅2.55%。

22日收盤後，道瓊指數本周下跌1.9%，為連續第四周走跌；史坦普500指數則是連續第三周走跌，今年以來下跌近11%。

22日股市大跌的主因，是聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)21日在國際貨幣基金(IMF)的座談會上，基本上確定5月至少會升息兩碼，並說要「採取快速行動」以「提高融資成本及讓經濟降溫」，作為平抑持續性大幅通膨的手段。

此外，威瑞森(Verizon)今年第一季驟減3萬6000用戶；以及HCA健康照護(HCA Healthcare)財報表現差勁等消息，更讓跌勢火上加油。

鮑爾的談話讓市場認為，聯準會的升息步調可能將快於預期：今年3月聯準會將基準利率從接近0升息一碼至0.25%左右時，華爾街幾乎無人認為7月的基準利率會達到2%；但現在每個月升息兩碼至2%的前景，已為股票及期貨市場可以預期之事。

芝加哥商業交易所(CME)聯邦基金利率期貨(Federal funds futures)的預測，則是6月升息三碼的機率超過90%；若3月至6月間，基準利率從接近0升息六碼至1.5%，將是1994年11月以來最劇烈的升息。

由於升息通常會連帶拉高存款及國債的利率，讓股票的收益率相對不再那麼吸引人；更糟的是，俄烏戰爭及中國因新冠疫情大規模封城，恐惡化原本就已壓力沉重的全球供應鏈危機，再加上升息，有導致經濟衰退之虞，故觸發投資人恐慌情緒。

財富管理公司Robertson Stephens首席經濟學者加勒蒂(Jeanette Garretty)表示，股市慘澹「完全都是鮑爾的評論造成的」；但對抗通膨確實「會帶來一些痛苦」。

升息 指數 利率

上一則

國會暴亂案 麥卡錫否認曾說要川普辭職 錄音曝光打臉

下一則

扼經濟命脈 俄企圖掌控烏東、南…誰是下一個？

延伸閱讀

全球通膨預期升高 央行抑制通膨面臨更大挑戰

全球通膨預期升高 央行抑制通膨面臨更大挑戰
鮑爾超鷹發言 市場估將連三月升息2碼 野村估一次升3碼

鮑爾超鷹發言 市場估將連三月升息2碼 野村估一次升3碼
殖利率抵消財報 道指震盪700點

殖利率抵消財報 道指震盪700點
全球債市崩跌加劇 市場開始反映Fed連三次開會都升2碼

全球債市崩跌加劇 市場開始反映Fed連三次開會都升2碼

熱門新聞

圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
俄羅斯12日對美國等軍援烏克蘭的國家發出外交照會，稱美國和北約（NATO）向烏克蘭運送最敏感的武器系統，為俄烏衝突火上澆油，將對區域和國際安全帶來無法預測的後果。路透

俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料

2022-04-15 20:24
多位知情人士19日告訴CNN，美國政府沒有多少途徑追蹤已送過邊境進到烏克蘭的大量反戰車、防空和其他武器等軍需品。不過，這是拜登政府願意承擔的「清楚風險」。（路透資料照片）

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

2022-04-20 11:06
房貸利率走高，房市仍未降溫。(美聯社)

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

2022-04-15 15:35
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

2022-04-22 10:20

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光