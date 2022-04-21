俄代表G20發言 葉倫等多國財長退席抗議 美同日宣布新制裁

G20會議20日在華府舉行，當俄羅斯代表發言時，美國財長葉倫(右四)、加拿大財長方慧蘭 (左五)等退席，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。(Getty Images)

20國集團(G20)20日在華府舉行會議，美國、英國、加拿大、烏克蘭和歐洲央行的財政首長在俄羅斯 代表發言時集體退席，以譴責俄國 入侵烏克蘭；美國政府同日宣布，制裁那些協助俄國逃避國際制裁行動的個人與實體。

路透報導，葉倫在會中表示，她強烈反對俄國資深官員參加這場會議。

拜登總統上月底表示，俄羅斯應該因侵烏被逐出G20，這次會議開始前，美方就預告葉倫不會參與有俄國參加的特定會議。

加拿大副總理兼財長方慧蘭(Chrystia Freeland)在推特放上與葉倫等人退席後的場外合照，並表示，「在面臨俄羅斯持續侵略和戰爭罪行時，全球民主國家不會袖手旁觀。」

英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)推文說，各國代表團結一致持續推動國際行動懲罰俄國。

路透報導，未加入西方譴責俄羅斯行列的有中國、印度、印尼與南非，這場會議也凸顯了主要經濟體對俄烏戰爭的深刻分歧，會後並未發表公報，而是由主席國印尼總結會議成果，強調G20的重要性。

印尼財政部 長英卓華(Sri Mulyani Indrawati)說，G20面臨史無前例的挑戰，呼籲大家合作共同克服放緩全球成長的不利因素。

俄羅斯財政部事後聲明並未提及「退席抗議」一事，俄國財長希魯阿諾夫(Anton Siluanov)呼籲G20別將成員國之間的對話政治化，強調G20始終專注經濟議題。

此外，美國財政部20日宣布新一波制裁行動，制裁俄羅斯商業銀行Transkapitalbank，稱該銀行為中國和中東在內的數個亞洲國家提供服務，並提出逃避國際制裁的建議。

美國20日宣布對俄羅斯追加新的制裁，包括一些銀行和個人。圖為據信由俄國富豪Suleiman Kerimov擁有的一艘豪華遊艇停泊在斐濟。(Getty Images)

美宣布制裁俄羅斯權貴馬洛費耶夫(Konstantin Malofeyev)、全球第三大的俄國虛擬貨幣公司Bitriver等個人和實體；國務院也宣布對俄國國會議員及其家人共587人實施簽證限制。

財政部表示，美國致力於確保沒有任何資產可成為俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)抵銷制裁影響的工具。

另據政治新聞媒體Politico報導，在義大利、西班牙和歐盟紛紛重返烏克蘭首都基輔時，白宮熱烈討論重開基輔大使館；目前正反意見都有，支持者認為這可以傳遞支持基輔的重要訊息，反對者則擔憂外交官的人身安全，俄才剛轟炸基輔近郊。

來源：AP