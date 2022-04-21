傳俄高層「反對開戰」質疑普亭犯下災難性錯誤
俄烏之戰已接近兩個月，有報導指克里姆林宮愈來愈多高層人士質疑總統普亭對烏開戰的決定，一些官員也愈來愈擔心普亭在戰爭失敗時，使用核子武器的可能性。
彭博新聞社20日引述十位知情人士透露，這些批評者都是在政府及國營企業內的高層，他們認為「入侵是一場災難性錯誤，使國家倒退了數年」。換言之，戰爭影響了俄國國運。
這些消息人士指出，進攻烏克蘭的決定，只是由普亭及其他少數菁英作出，其中包括國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)、參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)及國安會秘書長帕特魯舍夫(Nikolay Patrushev)。
有關人士表示，隨著戰爭的拖延，未能達到早期預定的速戰速決目標，俄軍損失不斷增加，但普亭仍然漠視其他人有關戰爭造成巨大經濟損失的警告，並強調即使俄羅斯付出高昂代價，西方也已讓他除了攻打烏克蘭外，別無其他選擇。
彭博社報導說，儘管有高層質疑這場戰爭，但俄國菁英對普亭的支持率仍高，許多人也相信克里姆林宫的說法，即俄羅斯將會克服美國及其盟國所實施的制裁。
不過，克宮內愈來愈多的高層人士認為，這場戰爭將使俄羅斯持續多年受到孤立，加上不斷加劇的緊張局勢，這將導致經濟癱瘓、國家安全受到威脅、全球影響力會被削弱。
俄大亨促西方給普亭下台階「停止大屠殺」
除了俄國政府內部高層及社會菁英外，俄羅斯大亨丁科夫(Oleg Tinkov)抨擊這是一場「瘋狂戰爭」，並敦促西方國家給普亭下台階「停止這場大屠殺」。
丁科夫是俄國數字銀行「丁科夫銀行」(Tinkoff Bank)的創辦人，他19日在Instagram帖文說，九成俄羅斯人反對這場戰爭，克里姆林宮官員也因為無法再到地中海避暑而感到震驚。
他說，看不到這場瘋狂戰爭會帶來一丁點兒好處。
來源：CNN
丁科夫是俄國知名度最高的企業家之一，2006年創辦丁科夫銀行，2020年卸下銀行主席職位，近幾年都在海外生活和工作。根據彭博億萬富翁指數，他擁有「丁科夫銀行」T銀行母公司TCS Group 35%的股權，價值約35億美元。
英國3月24日制裁俄羅斯65名個人及實體，指他們「支持俄羅斯非法入侵烏克蘭」，丁科夫也是其中之一。
丁科夫在他帖文裡，呼籲西方「給普亭一個明確的下台階，讓他挽回面子停止這場大屠殺」。
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