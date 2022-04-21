傳俄高層「反對開戰」質疑普亭犯下災難性錯誤

俄烏之戰已接近兩個月，有報導指克里姆林宮愈來愈多高層人士質疑總統普亭 對烏開戰的決定，一些官員也愈來愈擔心普亭在戰爭失敗時，使用核子武器的可能性。

彭博新聞社20日引述十位知情人士透露，這些批評者都是在政府及國營企業內的高層，他們認為「入侵是一場災難性錯誤，使國家倒退了數年」。換言之，戰爭影響了俄國 國運。

這些消息人士指出，進攻烏克蘭的決定，只是由普亭及其他少數菁英作出，其中包括國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)、參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)及國安會秘書長帕特魯舍夫(Nikolay Patrushev)。

有關人士表示，隨著戰爭的拖延，未能達到早期預定的速戰速決目標，俄軍損失不斷增加，但普亭仍然漠視其他人有關戰爭造成巨大經濟損失的警告，並強調即使俄羅斯 付出高昂代價，西方也已讓他除了攻打烏克蘭外，別無其他選擇。

彭博社報導說，儘管有高層質疑這場戰爭，但俄國菁英對普亭的支持率仍高，許多人也相信克里姆林宫的說法，即俄羅斯將會克服美國及其盟國所實施的制裁。

不過，克宮內愈來愈多的高層人士認為，這場戰爭將使俄羅斯持續多年受到孤立，加上不斷加劇的緊張局勢，這將導致經濟癱瘓、國家安全受到威脅、全球影響力會被削弱。

俄大亨促西方給普亭下台階「停止大屠殺」

除了俄國政府內部高層及社會菁英外，俄羅斯大亨丁科夫(Oleg Tinkov)抨擊這是一場「瘋狂戰爭」，並敦促西方國家給普亭下台階「停止這場大屠殺」。

丁科夫是俄國數字銀行「丁科夫銀行」(Tinkoff Bank)的創辦人，他19日在Instagram帖文說，九成俄羅斯人反對這場戰爭，克里姆林宮官員也因為無法再到地中海避暑而感到震驚。

他說，看不到這場瘋狂戰爭會帶來一丁點兒好處。

來源：CNN

丁科夫是俄國知名度最高的企業家之一，2006年創辦丁科夫銀行，2020年卸下銀行主席職位，近幾年都在海外生活和工作。根據彭博億萬富翁指數，他擁有「丁科夫銀行」T銀行母公司TCS Group 35%的股權，價值約35億美元。

英國3月24日制裁俄羅斯65名個人及實體，指他們「支持俄羅斯非法入侵烏克蘭」，丁科夫也是其中之一。

丁科夫在他帖文裡，呼籲西方「給普亭一個明確的下台階，讓他挽回面子停止這場大屠殺」。