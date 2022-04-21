烏東開戰 俄已控盧甘斯克80%領土 美、英、德等軍火急送烏

烏東大戰剛開始 俄軍已控制烏東盧甘斯克州多達80%領土。圖為烏軍18日堅守在盧甘斯克和頓巴斯地區之間的陣地。(歐新社)

俄羅斯甫在烏克蘭 東部頓巴斯(Donbas)展開新階段行動，便攻陷盧甘斯克 80%領土；盧甘斯克軍政府呼籲西方援助更多武器，美國、英國、挪威和德國 陸續送武器給烏克蘭，但德國內部卻對是否提供重型武器出現歧見。

有線電視新聞網(CNN)報導，盧甘斯克軍政府主席海岱(Serhii Haidai)表示，盧甘斯克80%領土已淪陷並由俄軍控制，烏克蘭若不反抗，俄國肯定不會善罷甘休，只會進一步推進。

海岱表示，俄軍企圖圍困盧甘斯克軍隊，當前戰況危急，無一安全城鎮，到處遭轟炸；他說俄軍推進時毀掉沿路城鎮，盧甘斯克只能盡力撤離民眾。

海岱指出，俄軍一直違反協議，不停轟炸，摧毀當地的電力網和供水，民眾躲在地下室或掩護處。盧甘斯克呼籲西方提供更多武器，協助烏克蘭捍衛領空與領土。

頓巴斯戰爭 恐超基輔之戰

分析師認為，頓巴斯戰爭的規模可能超越首都基輔之戰，隨著戰情演變，許多西方國家陸續承諾將提供更多先進武器給烏克蘭。

美國國防部20日宣布，烏克蘭過去幾周收到大量維修零件後，現在烏克蘭空軍至少有20架戰機可用；烏克蘭也獲得美國和多國提供的多架直升機。

一名國防部官員20日表示，美國新派四架飛機運送榴彈砲等武器至烏克蘭，也在該區的其他國家訓練烏軍使用這些武器。

英國4月承諾提供價值約1億3000萬元的國防援助，包括更多反坦克飛彈、對空防禦系統和非致命設備；挪威20日宣布捐贈100枚法國製西北風(Mistral)短程防空飛彈。

德國外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)20日表示，德國已送反坦克武器和刺針(Stinger)防空飛彈到基輔，還有「其他我們不方便公開談論的武器，以利安全快速運送」。

澳洲科廷大學(Curtin University)國安專家穆拉維夫(Alexey Muraviev)表示，西方捐贈給烏軍的多數武器，技術優勢不如俄軍武器，但能讓烏軍暫時彌補短缺的軍備。

烏克蘭未來可能再要求更多武器，西方國家，尤其是歐洲，則需要在維持國安與軍援烏克蘭之間保持平衡。

華盛頓郵報報導，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)政府對於是否送重武至烏克蘭而激辯，俄國在烏東展開新攻勢後，蕭茲聯盟成員甚至公開切割蕭茲，要求德國送更多重武至烏克蘭。

蕭茲執政夥伴認為，德國快要錯失壓制俄國的黃金時間。