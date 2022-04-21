我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情狂燒 本土確診增2969例 新北1千例最多

跳傘表演觸動「假警報」國會山莊急疏散 波洛西痛批離譜

俄稱已提交停戰文件草稿 澤倫斯基：沒收到

編譯陳韻涵／綜合20日電
俄軍連續轟炸馬立波守軍退守的亞速鋼鐵廠，欲將鋼鐵廠夷為平地。守軍指揮官說，他們的日子正以小時計。(美聯社)
俄軍連續轟炸馬立波守軍退守的亞速鋼鐵廠，欲將鋼鐵廠夷為平地。守軍指揮官說，他們的日子正以小時計。(美聯社)

俄羅斯政府20日提交寫有停戰需達成條件的文件草稿給烏克蘭政府，但未透露細節；烏克蘭總統澤倫斯基稱未收到或聽說前述提議，指俄軍正打算夷平馬立波(Mariupol)市的亞速(Azovstal)鋼鐵廠；烏國守軍指揮官拍片求援，稱廠內躲藏500名傷兵和許多平民，呼籲外界協助撤離並提供武器，讓他們拚最後一博；烏國總統顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)則說，烏軍已嚇退意圖占領斯洛文斯克(Sloviansk)的俄軍。

俄國總統府克里姆林宮(Kremlin)矢言拿下烏東俄語區頓巴斯(Donbas)，當地有許多煤礦坑、金屬與重機具工廠；美聯社指出，俄軍攻占頓巴斯是俄國總統普亭亟需的勝利宣告。

俄烏談判破局後數日，俄方提出停戰所需的文件草稿，列出達成停戰的俄方訴求。

克里姆林宮：球在烏方手上

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)說：「球在烏方手上，我們等待回應。」他未詳述草稿內容，不清楚是否與俄方3月的要求有所不同。

在馬立波守軍退守到亞速鋼廠，誓死不降之際，烏克蘭總統澤倫斯基20日說，烏軍無足夠...
在馬立波守軍退守到亞速鋼廠，誓死不降之際，烏克蘭總統澤倫斯基20日說，烏軍無足夠重武器，已陷入俄軍重圍之中。(美聯社)

澤倫斯基表示，沒有看到或聽說任何提議，但他的其中一位顧問告知烏方正在審閱。

美聯社報導，俄國長期要求烏克蘭放棄嘗試加入北大西洋公約組織(NATO)，烏克蘭則表示，若在部分國家同意保障其安全的情況下才會答應。

在戰況慘烈的東南部戰略港都馬立波，烏軍指俄軍發射重砲，試圖夷平亞速鋼鐵廠，那是馬立波守軍與難民最後的陣地。

俄軍估計，有幾千名烏克蘭戰士躲在隧道如迷宮般的偌大廠區內；澤倫斯基表示，廠區裡約有1000名平民受困。

馬立波烏軍官 臉書影片求援

自稱烏克蘭陸戰隊第36旅軍官的沃倫斯基(Serhiy Volynskyy)日前拍攝影片上傳臉書(Facebook)，稱俄軍進逼且空襲不斷，籲各國領袖協助撤離傷兵與平民，「我們有超過500名傷兵和數百位平民，包括婦孺」。

他說：「這可能是我們最後的請求，我們可能只剩幾天或數小時能活。」

馬立波市平民20日擬搭乘巴士從人道走廊撤離，一名俄軍士兵在一旁監視。(路透)
馬立波市平民20日擬搭乘巴士從人道走廊撤離，一名俄軍士兵在一旁監視。(路透)

俄方日前再度對鋼鐵廠內的烏軍發布最後通牒，但烏軍不予理會，誓死不降。

烏國總統顧問波多利雅科推文稱他與其他磋商人員準備在不設前提的情況下，與俄方討論拯救馬立波守軍與平民的性命，俄方尚無回應。

另據烏克蘭總統幕僚阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)表示，烏軍阻斷俄軍從東北部城市伊久姆(Izium)挺進斯洛夫揚斯克的優勢，「他們在此集中軍力，試圖取得優勢，但目前還沒成功」。

俄軍占領烏克蘭馬立波市後，在街頭查驗平民的身分文件。(路透)
俄軍占領烏克蘭馬立波市後，在街頭查驗平民的身分文件。(路透)

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

上一則

楊紫瓊「媽的多重宇宙」扮神力亞裔媽 感動移民觀眾

下一則

俄成功試射新飛彈 秀核武實力：送給北約的禮物

延伸閱讀

俄烏戰爭第56天 澤倫斯基：歐盟將對俄實施第6波制裁

俄烏戰爭第56天 澤倫斯基：歐盟將對俄實施第6波制裁
停戰？俄國稱已提達成條件草稿 澤倫斯基：沒收到

停戰？俄國稱已提達成條件草稿 澤倫斯基：沒收到
聯合國秘書長提出邀請 盼與普亭及澤倫斯基分別會面

聯合國秘書長提出邀請 盼與普亭及澤倫斯基分別會面
俄國最後通牒到期 烏軍堅守馬立波無大規模投降

俄國最後通牒到期 烏軍堅守馬立波無大規模投降

熱門新聞

圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
房貸利率走高，房市仍未降溫。(美聯社)

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

2022-04-15 15:35
馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」資料照。(美聯社)

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

2022-04-14 16:50
俄羅斯12日對美國等軍援烏克蘭的國家發出外交照會，稱美國和北約（NATO）向烏克蘭運送最敏感的武器系統，為俄烏衝突火上澆油，將對區域和國際安全帶來無法預測的後果。路透

俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料

2022-04-15 20:24
烏克蘭東部的哈爾科夫、切爾卡斯克住宅區13日紛遭俄軍轟炸，烏軍指控俄軍目前主要戰術在殺戮平民。圖為哈爾科夫國際機場附近的一幢住宅被炸後起火。(路透)

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

2022-04-14 10:08

超人氣

更多 >
普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命
森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴