俄成功試射新飛彈 秀核武實力：送給北約的禮物

俄羅斯軍方表示，20日成功完成「薩爾馬特」新型洲際彈道飛彈的首次試射。(Getty Images)

俄羅斯 軍方表示，20日成功完成「薩爾馬特」(Sarmat)新型洲際彈道飛彈的首次試射；俄國 總統普亭表示，這種武器能突破任何潛在的飛彈防禦系統，將使西方「三思」對俄國的任何侵略意圖。莫斯科在與西方因俄烏戰爭導致全球緊張局勢加劇之際，仍試射可攜帶核彈頭的「超級武器」，展現了俄國對核武的重視。

有線電視新聞網(CNN)報導，俄國防部 指稱：「薩爾馬特是世上射程最遠、威力最大的洲際飛彈，將顯著增強俄國戰略核武力量的能力。」

五角大廈發言人科比(John Kirby)對此表示，俄羅斯已根據美俄「新削減戰略武器條約」(New START)的義務，提前知會美國這次試射計畫；科比說：「這樣的測試符合常規，並不奇怪。我們不認為這次試射對美國或其盟國構成威脅」。

美國負責核武器的最高將領、戰略司令部司令理查德(Charles Richard)近來每周向國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)提供兩到三次簡報；顯示美國比冷戰以來的任何時候，都要擔心俄羅斯可能使用其核武庫。

俄羅斯國防部表示，薩爾馬特洲際彈道導彈20日從俄羅斯北部的普列塞茨克太空發射場(Plesetsk Cosmodrome)發射，其練習彈頭成功擊中堪察加半島(Kamchatka Peninsula)遠東地區庫拉(Kura)靶場的模擬目標；發射完全成功。

普亭則在對高級官員講話中，慶賀薩爾馬特試射成功，聲稱這種新型導彈外國無可比擬，能穿透任何潛在飛彈防禦系統。他說：「這種真正獨特的武器將增強我們武裝部隊的作戰潛力，可靠確保俄羅斯安全免受外部威脅，讓那些在大肆瘋狂叫囂、試圖威脅我們國家的人，三思而行。」

普亭並強調，這次試射對俄羅斯國防工業來說是「極重大事件」；薩爾馬特完全由俄羅斯國內部件製造，將簡化軍工部門企業的系統批量生產，加快交付戰略飛彈部隊。

負責監督建造薩爾馬特飛彈工廠的俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos)署長羅戈津(Dmitry Rogozin)20日將此測試描述為「送給北約的禮物」；他將薩爾馬特稱為「超級武器」，將在今秋完成試驗。

薩爾馬特重型洲際飛彈，俄羅斯已研發數年，旨在取代前蘇聯在冷戰時代設計製造的Voyevoda導彈-西方代號為「撒旦」(Satan)重型洲際飛彈；「撒旦」為俄羅斯目前核威懾核心，是世界上體積最大、威力最強的現役飛彈。

俄國防部表示，薩爾馬特可攜帶高超音速滑翔飛行器及其他類型彈頭。俄羅斯軍方此前曾表示，先鋒(Avangard)高超音速飛行器能夠以比音速快27倍的速度飛行，並可安裝在新型飛彈上。