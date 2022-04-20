何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

儘管聯邦大眾運輸口罩令延期，遭到聯邦法官否決，但各州各市仍各自有規定搭乘大眾運輸工具仍要戴口罩。圖為紐約市乘客19日仍依規定繼續戴口罩搭地鐵。(美聯社)

在全美仍有許多地區新冠肺炎確診病例攀升之際，何時應該戴口罩 令人困惑，紐約時報訪問專家，教導大家判斷戴口罩的時機。

1.室內空間

在室內得考慮空間、人群以及空氣流動。達特茅斯麻州大學副教授布魯瑪(Erin Bromage)以香菸作為比擬：「假設有人正在抽菸，煙味是否會快速瀰漫？如果會，那病毒也是一樣的道理，這時最好戴上口罩，如果不會，那就不太可能被傳染。」

布魯瑪舉餐廳為例，鄰桌人抽菸的煙味不太會圍繞自身周圍，但同桌抽菸能輕易聞到煙味，因此同桌人的風險最高。

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)工程學教授琳賽.馬爾(Linsey Marr)指出，天花板高的空間通常空氣流通較佳，風險相對較低，除非人數太密集或空間較小，此時就可考慮戴口罩。

2.大眾運輸

佛羅里達州聯邦法官18日推翻飛機與其他大眾運輸的強制口罩令的延期要求；然而公車與地鐵 有許多人在封閉、狹小的空間內來來去去，馬爾教授表示搭乘大眾運輸最好戴上口罩。

特別是搭乘飛機時，由於沒有全國強制令要求飛機乘客接種疫苗 ，即已完全接種，也無法判斷周圍乘客情況。

3.校園教室

公衛專家同意校園口罩令不是永久之計，但何時該移除限制仍意見分歧。

以下有幾點考量供參考：

無論是否接種疫苗，兒童大多不會出現重症症狀，疫情期間有許多學生不戴口罩，但極少人生重病。

口罩也許能阻止病毒在教室內傳播，但孩子在放學時間仍會互動，布魯瑪說：「只在一種情況下戴口罩，晚點又拿下，這樣口罩起不了作用，我們只是把感染從學校轉移到放學後。」

另外，美國兒科口罩政策也與其他國家不同，世界衛生組織(WHO)不建議5歲以下的孩童戴口罩；歐洲疾病防治中心(ECDC)不建議12歲以下兒童戴口罩。

4.一般感冒

新冠病毒並非唯一在空氣中流動的病毒，其他病毒仍對脆弱人群有害。流感季節全美通常有3萬多人死亡，大多為老年人及免疫功能低下族群。

馬爾教授說：「若覺得有輕微感冒，你可能會將病毒散播到空氣中，傳染給其他人，這時應該待在家，如果必須出門就戴上口罩。」