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達美稱新冠病毒已如流感 公衛專家駁斥：毫無科學基礎

編譯郭宣含╱綜合19日電
達美航空19日發出聲明，提到「新冠病毒已轉變為一般的季節性病毒」，引發公衛學者反駁。圖為2021年12月24日達美航空在洛杉磯國際機場的櫃檯資料照片。(Getty Images)
達美航空19日發出聲明，提到「新冠病毒已轉變為一般的季節性病毒」，引發公衛學者反駁。圖為2021年12月24日達美航空在洛杉磯國際機場的櫃檯資料照片。(Getty Images)

聯邦法官18日裁定運輸口罩令延期非法後，達美航空(Delta Air Lines)發出聲明稱新冠病毒已轉變成「季節性病毒」，但遭白宮與專家痛批此說法無科學根據且誤導大眾；川普政府的聯邦公衛署長(U.S. Surgeon General)亞當斯(Jerome Adams)則痛批做出此裁決的聯邦法官，怒斥此舉將危及民眾性命。

聯邦地方法院法官米澤爾(Kathryn Kimball Mizelle)18日裁定，運輸口罩令雖是聯邦疾病防治中心(CDC)權限，但延期效力未經正當法定程序，因此裁定延期不合法。聯邦口罩令19日起無法延期而失效。聯邦運輸安全局(TSA)與多家航空公司則跟進取消運輸口罩規定。

達美航空在聲明中說：「我們很欣慰看到美國取消口罩令以促進全球旅行，同時新冠病毒已轉變為一般的季節性病毒。」

白宮發言人穆尼奧斯(Kevin Munoz)反駁達美航空，指出「新冠病毒並非『一般季節性病毒』。」

多名公衛專家和媒體也批評達美航空的聲明；哈佛醫學院醫師納魯卡爾(Aditi Nerurkar)回應：「新冠病歿人數逾100萬人，流感病歿人數：1.2萬至5.2萬人。新冠病毒並非『一般季節性病毒』。」

耶魯大學傳染病學副教授岡薩維斯(Gregg Gonsalves)也批評達美航空的說法，「毫無科學基礎，完全是誤導消費者的不實資訊。」

達美航空19日更新新聞稿以正視聽，改稱新冠病毒已轉變成「可控制的呼吸道病毒」。

雖然航空公司樂見取消運輸口罩令，但川普政府前公衛署長亞當斯19日在推特譴責米澤爾的裁決，「未經民選的法官如何有權力將在公共場合的幼童生命置於險地？」

亞當斯解釋，他並非在爭論米澤爾是否有權作此裁決，而是在討論米澤爾是否應該有此裁決；他說，此裁決表示，一名4歲兒童罹癌且其家長無交通工具的話，病童搭巴士要去化療時，可能被迫坐在不戴口罩且瘋狂咳嗽的新冠病患旁邊。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，對花生過敏的乘客搭機時，航空公司會要求其他乘客不吃花生，他質疑「那麼未接種的4歲兒童或癌症病患搭機時，他們怎不要求大家戴口罩？」

口罩 亞當斯 白宮

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