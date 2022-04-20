我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

聯邦口罩令被推翻 司法部提上訴 拜登：乘客自行決定

編譯陳韻涵╱綜合19日電
拜登政府的大眾運輸上必須佩戴口罩強制令延期，遭聯邦法官否決，19日起強制令暫時效。拜登總統19日表示由旅客自行決定戴不戴口罩，但拜登政府決定要上訴。(美聯社)
拜登政府的大眾運輸上必須佩戴口罩強制令延期，遭聯邦法官否決，19日起強制令暫時效。拜登總統19日表示由旅客自行決定戴不戴口罩，但拜登政府決定要上訴。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)要求延期旅客搭乘大眾運輸工具時戴口罩的規定，18日遭佛羅里達州法官推翻，司法部19日表示將對此裁決提出上訴；拜登總統先前則說，讓大眾運輸旅客自行決定是否戴口罩，但與他同行或共乘「空軍一號」專機的所有人，仍必須戴口罩。

CDC呼籲民眾搭乘飛機、火車、鐵路和巴士等大眾運輸時，仍須戴口罩，這項規定2021年2月實施防疫，最近考量新冠病毒Omicron亞型BA.2變異株傳染力強，延至5月3日到期。

佛州聯邦法官米澤爾(Kathryn Kimball Mizelle)18日裁決，搭乘大眾運輸旅行時戴口罩規定的延期，缺乏法律根據；翌日，許多航空公司和大眾運輸系統宣布，乘客不一定要戴口罩。

白宮及聯邦運輸安全管理局(TSA)表示，裁決審議期間，不會強制執行大眾運輸口罩規定。

司法部19日發布聲明，「司法部不認同地方法院的決定且將上訴，CDC認為口罩規定對公共衛生仍有必要；下令要求搭乘大眾運輸規定戴口罩，是國會賦予CDC保障公衛的職權，司法部努力維護這項職權很重要。」

白宮19日表示，拜登及與他同行的人，必須遵守CDC規範戴口罩；然而，拜登19日在新罕布夏州推廣基礎建設預算法案時表示，大眾運輸乘客「自行決定」是否戴口罩。

拜登的說法與其政府單位不一，白宮發言人呼籲民眾遵守既有規定，總統也會照做。

白宮防疫應變小組主任、布朗大學(Brown University)公衛學院院長加哈(Ashish K. Jha)推文對佛州裁決表示失望，稱他在飛機上仍會戴口罩。

各大航空公司和主要機場在佛州法院裁決推翻口罩令後，跟進宣布搭機不一定要戴口罩。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)對裁決表示失望，並稱CDC分析公衛數據發現，飛機上的病毒傳播情況仍有增加趨勢。

她說：「是否推翻口罩規定應由CDC決定，而非法院。」

口罩 CDC 白宮

上一則

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

下一則

普亭奪取烏東頓巴斯 想複製克里米亞經驗

延伸閱讀

「就我能打敗川普」消息人士：拜登告訴歐巴馬將選連任

「就我能打敗川普」消息人士：拜登告訴歐巴馬將選連任
烏東衝突升溫 美與盟邦會商對俄制裁、軍援烏克蘭

烏東衝突升溫 美與盟邦會商對俄制裁、軍援烏克蘭
憂普亭惱羞成怒 美日防俄特工炸電廠等搞破壞

憂普亭惱羞成怒 美日防俄特工炸電廠等搞破壞
美墨邊境恐將湧入無證客 德州城市籲聯邦承擔經費

美墨邊境恐將湧入無證客 德州城市籲聯邦承擔經費

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16
圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
房貸利率走高，房市仍未降溫。(美聯社)

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

2022-04-15 15:35
俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」資料照。(美聯社)

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

2022-04-14 16:50
馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘