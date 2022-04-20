聯邦口罩令被推翻 司法部提上訴 拜登：乘客自行決定

拜登政府的大眾運輸上必須佩戴口罩強制令延期，遭聯邦法官否決，19日起強制令暫時效。拜登總統19日表示由旅客自行決定戴不戴口罩，但拜登政府決定要上訴。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )要求延期旅客搭乘大眾運輸工具時戴口罩 的規定，18日遭佛羅里達州法官推翻，司法部19日表示將對此裁決提出上訴；拜登總統先前則說，讓大眾運輸旅客自行決定是否戴口罩，但與他同行或共乘「空軍一號」專機的所有人，仍必須戴口罩。

CDC呼籲民眾搭乘飛機、火車、鐵路和巴士等大眾運輸時，仍須戴口罩，這項規定2021年2月實施防疫，最近考量新冠病毒Omicron亞型BA.2變異株傳染力強，延至5月3日到期。

佛州聯邦法官米澤爾(Kathryn Kimball Mizelle)18日裁決，搭乘大眾運輸旅行時戴口罩規定的延期，缺乏法律根據；翌日，許多航空公司和大眾運輸系統宣布，乘客不一定要戴口罩。

白宮 及聯邦運輸安全管理局(TSA)表示，裁決審議期間，不會強制執行大眾運輸口罩規定。

司法部19日發布聲明，「司法部不認同地方法院的決定且將上訴，CDC認為口罩規定對公共衛生仍有必要；下令要求搭乘大眾運輸規定戴口罩，是國會賦予CDC保障公衛的職權，司法部努力維護這項職權很重要。」

白宮19日表示，拜登及與他同行的人，必須遵守CDC規範戴口罩；然而，拜登19日在新罕布夏州推廣基礎建設預算法案時表示，大眾運輸乘客「自行決定」是否戴口罩。

拜登的說法與其政府單位不一，白宮發言人呼籲民眾遵守既有規定，總統也會照做。

白宮防疫應變小組主任、布朗大學(Brown University)公衛學院院長加哈(Ashish K. Jha)推文對佛州裁決表示失望，稱他在飛機上仍會戴口罩。

各大航空公司和主要機場在佛州法院裁決推翻口罩令後，跟進宣布搭機不一定要戴口罩。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)對裁決表示失望，並稱CDC分析公衛數據發現，飛機上的病毒傳播情況仍有增加趨勢。

她說：「是否推翻口罩規定應由CDC決定，而非法院。」