視頻交鋒 俄烏打起「換俘」宣傳戰

烏克蘭國安當局12日公布的與普亭私交甚篤的烏國親俄財閥梅維楚克，他被以國安問題為由被捕。(Getty Images)

俄羅斯國家電視台18日播出一段影片，片中兩位英國 籍士兵平納(Shaun Pinner)、艾斯林(Aiden Aslin)稱在馬立波(Mariupol)作戰時被俄軍俘虜，他們要求以兩人交換上周被烏軍扣留的親俄政治領袖梅維楚克(Viktor Medvedchuk)。

大約相同時段，烏克蘭 情報單位也釋出梅維楚克的影像，他呼籲俄國 總統普亭(Vladimir Putin)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)用他交換馬立波的守軍及平民。

在烏克蘭作戰被俄軍俘虜的兩名英國人之一平納。(路透)

平納與艾斯林在影片中分開發言，他們要求英國首相強生(Boris Johnson)幫助換俘，有幾度似乎有一位身分不明的男子給予他們提示。

在烏克蘭作戰被俄軍俘虜的兩名英國人之一艾斯林。(路透)

俄國先前對交換梅維楚克不感興趣，因為他並非俄國公民；梅維楚克是烏克蘭富豪，先前領導親俄政黨「反對平台－為了生活」(Opposition Platform—For Life)。烏克蘭當局上周宣布梅維楚克試圖逃離烏國時被逮捕，去年他曾因為叛國罪及資助恐怖主義被捕，但遭本人否認。

國際特赦組織(Amnesty International)、人權觀察(Human Rights Watch)等人道組織呼籲烏克蘭停止公開抓獲俄軍的影像，有些人在接受審問時被拍攝。

根據「日內瓦公約」(Geneva Conventions)，必須給予戰俘人道待遇，不得羞辱或侮辱其人格，禁止對戰俘施以報復措施。

平納的家人18日發表聲明，希望兩位英國士兵能盡快返回家鄉，並且正與英國外交部及艾斯林的親屬合作，確保維護他們的權益，「我們想明確澄清他(平納)不是志願軍，也不是僱傭兵，而是根據烏克蘭法律正式在烏克蘭軍隊服役。」平納2018年移居烏克蘭，與當地人結婚並在海軍陸戰隊服役。

艾斯林2018年加入烏軍，在主要戰場馬立波海軍陸戰隊第36旅服役。上周公布的影片顯示他當時帶著手銬，頭部有瘀傷。

兩位英國士兵的影片可能向強生施壓。英俄關係已冰冷多年，俄烏戰爭後更急速惡化，強生為烏國盟友，本月曾訪問基輔；16日俄國禁止強生與其他高級英國官員入境俄國，稱英國在戰爭期間採取「前所未有的敵對行動」。