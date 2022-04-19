處處吃閉門羹…俄駐美大使安托諾夫 華府最孤獨外交官

俄羅斯駐美大使安托諾夫堪稱當前華府最不受歡迎的外交官。(Getty Images)

Politico新聞網站報導，俄羅斯 駐美大使安托諾夫(Anatoly Antonov)堪稱當前華府 最孤獨、最不受歡迎的外交官。在人員逐漸變得稀少的大使館裡，個性高傲的安托諾夫經常漫無目的地在走廊漫步，等待著是否有人打電話來。

報導指出，安托諾夫在華府的處境便是沒人想跟他講話。白宮或國務院資深官員都不願意見他，就連國會議員也對安托諾夫避之唯恐不及，更別提想合影。唯一願意與安托諾夫有任何接觸的，只有美國智庫機構。

俄羅斯總統普亭對安托諾夫態度冷淡。(Getty Images)

普亭也不願意跟他講話

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)對安托諾夫同樣態度冷淡。兩人之間最後一次交談，是安托諾夫2017年即將動身赴華府履新之前。過去幾周，俄烏戰爭成為全球關注焦點，普亭也沒跟安托諾夫通話。

被問到與普亭似乎關係疏遠，安托諾夫低調回應，僅說俄羅斯制度設計本來就是如此；他說，擁有直通克里姆林宮的電話專線。而且無論他如何保密小心，都會有美方監聽他對外通話。

談到在華府備受冷落，66歲的安托諾夫接受Politico專訪時說，俄羅斯是美國註定要合作的國家，從禁止核子武器擴散到對抗氣候變遷等所有議題都包括在內，結果身為俄羅斯大使卻處處吃閉門羹，這種手段非但不智，而且愚蠢。

對於自己與越來越顯得空盪盪的大使館，安托諾夫表示：「坦白講，我們像被封鎖一樣。」他說，初抵華府時，對於美俄關係抱持的目標是「改善」，但現在目標應改為「求取穩定」。

被問到俄羅斯侵略烏克蘭 的計畫是否失敗時，安托諾夫反駁表示，西方社會存有「恐俄心態」(Russophobia)。他也說，俄羅斯在後蘇聯時期的國際社會裡「過於天真」，竟然相信西方國家，導致地位受到破壞。

安托諾夫說，烏克蘭是獨立於俄羅斯之外的國家，擁有主權，只不過烏克蘭主權還能持續多久，無法確定；他說，俄羅斯的目標其實並不在於控制鄰國，而是要避免整個世界遭到某個單一國家掌控。

俄軍在烏克蘭境內主要區域都被逼退，克里姆林宮最近還損失一艘戰艦。瑞典、芬蘭則不顧可能冒犯俄羅斯的風險，雙雙表示正在嚴肅考慮加入北約(NATO)。被問到這些發展是否透露著俄羅斯的侵略烏克蘭行動其實狀況百出，安托諾夫則回答，沒有軍事行動是完美的。

安托諾夫被視為俄羅斯政壇的鷹派人士，對於核武協議談判擁有豐富經驗。出任駐美大使一職可能是安托諾夫公職生涯中最為吃力不討好的任務。他在2017年上任時，剛好發生俄羅斯介入美國大選、暗助川普入主白宮的爭議。很少有華府人士願意與安托諾夫扯上關係，安托諾夫曾經抱怨，想去國會山莊拜訪國會議員都遭拒絕。