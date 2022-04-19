莫斯科號中彈沉沒影片外流 官兵無損？家屬不信

社交平台流傳「莫斯科號」在海上冒出濃煙的照片，可能是救援船上人員拍攝。(取自推特)

近日，網路上盛傳俄羅斯 黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)14日沉沒前的照片及影片，多名學者指出，除非這些影像經過精心變造，不然應是莫斯科號無疑；此外，雖然俄國當局一直否認莫斯科號上有官兵死傷，但是已有多名俄軍眷屬質疑此事。

有線電視新聞網(CNN)及英國衛報(The Guardian)報導引述的學者均指出，這些照片及影像中的軍艦就是莫斯科號；伊斯坦堡地緣政治分析師鄂薛科(Yoruk Isik)向衛報表示，從船艦的大小、型態來看，「我相信影像是真的」。

烏克蘭 聲稱莫斯科號遭到烏軍發射的飛彈擊中而沉沒，俄羅斯則稱是火災引爆彈藥庫，在拖回塞凡堡(Sevastopol)的途中因不敵惡劣海象的波濤而沉沒；然而該影像顯示，當時的天候或海象似乎並非惡劣。

影像顯示，莫斯科號的吃水線上方位置，有數個受創的黑色窟窿，整艘艦冒著濃濃黑煙；一名美國國防部 官員向CNN表示，尚無法驗證影像真實性，但是影像中的受損狀況與國防部之前證實，莫斯科號曾被至少一枚烏克蘭飛彈擊中的說法吻合。

美國海軍研究學會新聞網(USNI News)專欄作家薩頓(H I Sutton)表示，受損的畫面不能排除係由飛彈攻擊，但仍有可能僅因火災引起，此外，影像中的加掛救生艇已經不見，說明當時已經下令棄船，不少官兵可能成功逃生。

俄羅斯外交部也稱，所有莫斯科號官兵均獲救；但是迄今為止，至少有七個家庭表示在家人依然失聯，還有三個家庭表示他們收到家人已死亡的消息。

例如俄羅斯獨立媒體Agentstvo則報導，水兵貝格爾斯基(Vitaly Begersky)家屬表示，國防部已告知他已死亡的消息。

俄羅斯獨立媒體「新報」(Novaya Gazeta)則報導，一名母親表示，生還的兒子說約有40名水兵喪命，不包含傷者及失蹤者，「很明顯，並不是所有水兵都有活下來。」

雖然莫斯科號具體沉沒原因仍不清楚，但是烏克蘭總統澤倫斯基已在16日宣布，烏國海軍司令內日帕帕(Oleksiy Neizhpapa)從少將升為中將，以褒獎其戰功。