俄加強掌控烏南 扶植傀儡領袖、抓異議份子

俄羅斯扶植的馬立波市長伊瓦先科(Konstantin Ivashchenko，左)。(Getty Images)

俄羅斯 加強掌控遭其占領的烏克蘭 南部地區，扶植親俄領袖，並逮捕異議人士以瓦解烏克蘭政府機構；英國18日情報指出，俄國 高層不滿俄軍未能拿下遭圍困的東南部戰略港都馬立波(Mariupol)，烏克蘭同日要求人道走廊，並表示俄軍尚未全面掌控馬立波。

華爾街日報(WSJ)報導，俄軍加強管控烏克蘭南部占領區；當地居民表示，在東南部戰略港口城市梅利托波爾(Melitopol)等地區，許多公共建築上飄揚著俄國國旗，俄國維安部隊在街上巡邏，檢查站也部署士兵，俄軍檢查民眾的身分證件並察看手機內容。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)譴責占領區俄軍建蓋刑訊室，恣意綁架地方官員或任何民眾。

梅利托波爾市長費多羅夫(Ivan Fedorov)3月遭囚後，烏南地區許多官員紛紛放棄職位，逃往由烏軍掌握的領土；因為俄國政策不明，俄軍占領區的政策依各市而異。

烏克蘭南部城市赫爾松(Kherson)是俄軍唯一拿下的大城市，市長科利哈耶夫(Igor Kolykhaev)獲允繼續依烏克蘭法律執政，並與基輔當局合作；該市府仍高掛烏克蘭國旗，也照常舉行親烏集會，抗議民眾有時會遭俄軍以催淚彈驅離。

親俄武裝的士兵在馬立波街上監視民眾。(路透)

俄國也在烏南地區尋求與親俄政黨的政治人物合作，例如該黨前市議員嘉琳娜·丹尼爾琴科(Galina Danilchenko)被俄軍立為梅利托波爾代理市長，烏南城市安赫德(Enerhodar)同黨市議員舍夫查克(Andriy Shevchyk)也被立代理市長。路透報導，英國18日情報指出，俄國指揮官不滿俄軍未能下馬立波，馬立波烏軍反抗嚴重瓜分俄軍人力與軍需品，拖慢俄軍在烏克蘭其他地方進攻的腳步。

美聯社和金融時報(Financial Times)報導，馬立波烏軍最後據點在Azovstal煉鋼廠，內有許多隧道，許多婦孺平民也到該處避難。烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)18日呼籲俄國建立馬立波人道走廊。

烏克蘭國防部表示，雖然馬立波情勢「極度艱難」，但俄羅斯尚未全面掌控；俄軍軍機近日增加逾50%轟炸，並鎖定烏國基礎建設攻擊。