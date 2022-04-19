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金庫耗盡、GDP腰斬 烏盼G7挹注500億元

編譯洪毅／綜合18日電
俄烏戰事方殷，烏克蘭總理澤倫斯基(左圖)已向IMF總裁喬治艾娃(右圖)求助，在戰事結束後幫助烏克蘭重建。(美聯社)
俄烏戰事方殷，烏克蘭總理澤倫斯基(左圖)已向IMF總裁喬治艾娃(右圖)求助，在戰事結束後幫助烏克蘭重建。(美聯社)

烏俄戰爭造成烏克蘭嚴重的經濟及財政衝擊，今年國內生產總值(GDP)有腰斬之虞，自總統澤倫斯基以降的烏國財政官員，近日開始向七大工業國集團(G7)、國際貨幣基金組織(IMF)或是發行零息債券等管道求援，試圖爭取到更多支持。

世界銀行(World Bank)上周發布報告指出，烏俄戰爭基本上已癱瘓烏克蘭的貿易運輸網絡，目前整體出口下降50%，重要出口品穀物下降幅度更高達90%；已經持續超過50天的烏俄戰爭，預估會讓烏克蘭今年的GDP下降45.1%。

烏克蘭總理什米加爾(Denys Shmyhal)17日在美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)上向主持人史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)表示，烏國現在平均每個月有50億元的財政赤字，「亟需外界更多財政援助」。

什米加爾表示，不管是執行人道任務，還是履行政府的社會責任，都需要更多的資金，而現在「我們的經濟體大概只剩一半還在運作中，這就是為什麼我需要請求財政支持。」

烏克蘭總統經濟顧問烏斯堅科(Oleh Ustenko)17日透過電視向全國發表講話，表示政府正積極研議各種選項，為未來六個月的戰爭預算赤字做準備，例如已經向G7成員國請求500億元財政援助，此外，政府也考慮發行利率為0%的公債。

至於澤倫斯基，則在17日發布推特推文，表示他稍早前與IMF總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)會談，議題是烏克蘭在戰爭之後的重建計畫，以及重建時期的財務準備狀況及穩定性等。

澤倫斯基說，相關計畫「目前都已經很明確，也擘劃好願景」，「我確信烏克蘭與IMF的合作將會持續取得豐碩的成果。」

喬治艾娃也在推特上向澤倫斯基表示感謝，稱這次談話「成果甚佳」；喬治艾娃表示，烏克蘭要重建，並躋身當代富競爭力的經濟體的過程中，來自烏國政府的合作及經濟支持是甚為必要的。

烏克蘭 澤倫斯基 G7

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