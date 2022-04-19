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軍援吃緊、缺彈危機 歐美擬節制援烏克蘭

編譯中心／綜合報導
俄烏戰事開打，西方國家即無條件提供軍援，圖為美軍在1月份提供大量軍事物資到基輔。(美聯社)
俄烏戰事開打，西方國家即無條件提供軍援，圖為美軍在1月份提供大量軍事物資到基輔。(美聯社)

美國有線電視新聞網(CNN)報導，烏克蘭對抗俄軍消耗大量彈藥，可能很快就會面臨缺彈情況；而美國和西方國家近來援助大量軍火給烏克蘭，部分武器庫存量銳減，已讓歐美開始考慮是否節制援助，以免影響到本身防衛。

美國國家廣播公司新聞網引述不願具名的國防部官員表示，美國正努力說服盟國提供烏克蘭更多火砲、彈藥，美方評估烏軍可能一周內就要面臨彈藥不足情況。

美國參謀首長聯席會議主席密利在國會指出，西方已提供基輔當局6萬枚反戰車飛彈、2萬5000枚單兵攜行防空飛彈。但智庫「美國企業研究所」(AEI)學者布蘭斯透露，烏軍一天就消耗掉西方供他們一周份量的反戰車飛彈，這讓西方國家面臨尷尬抉擇，若軍援沒有節約減量，就會開始影響西方國家本身防衛。

烏軍最需的火箭筒等裝備，加拿大手上存量快速變少；美國更已將標槍反戰車飛彈整體庫存三分之一運交烏克蘭。

布蘭斯認為，美國這個「民主軍火庫」面臨被烏克蘭吸乾的窘境，繼續大量交付武器給烏克蘭將嚴重消耗軍火庫存，很可能需好幾個月甚至好幾年才能拉高產量。

布蘭斯指出，美國靠無與倫比的製造業基礎贏得兩次世界大戰，但如今帶領美國經濟者已不再是製造業。機具、技術勞工和備轉生產能力短缺，不利戰時量產軍備，最明顯的例子就是美國已無法迅速為烏克蘭擴大刺針飛彈產能，因為已無所需的勞動力。

美國在關鍵武器庫存量上比一般想像的還少，部分原因在於產能限制，還有就是五角大廈每年約7500億元的軍費被人事、醫療保健占去大部分。

布蘭斯認為這暴露美國的弱點，未來若被迫在東歐或西太平洋開戰，美軍幾周內恐耗盡飛彈、精準導引彈藥和其他關鍵軍備庫存，而戰車、機艦等精密裝備的戰損都難以快速補充。

一名烏克蘭兒童在北部城市切爾尼戈夫近郊被毀的俄國軍車旁拿著木製玩具槍。(美聯社)
一名烏克蘭兒童在北部城市切爾尼戈夫近郊被毀的俄國軍車旁拿著木製玩具槍。(美聯社)

烏克蘭 密利 五角大廈

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