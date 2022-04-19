軍援吃緊、缺彈危機 歐美擬節制援烏克蘭

俄烏戰事開打，西方國家即無條件提供軍援，圖為美軍在1月份提供大量軍事物資到基輔。(美聯社)

美國有線電視新聞網(CNN)報導，烏克蘭 對抗俄軍消耗大量彈藥，可能很快就會面臨缺彈情況；而美國和西方國家近來援助大量軍火給烏克蘭，部分武器庫存量銳減，已讓歐美開始考慮是否節制援助，以免影響到本身防衛。

美國國家廣播公司新聞網引述不願具名的國防部官員表示，美國正努力說服盟國提供烏克蘭更多火砲、彈藥，美方評估烏軍可能一周內就要面臨彈藥不足情況。

美國參謀首長聯席會議主席密利 在國會指出，西方已提供基輔當局6萬枚反戰車飛彈、2萬5000枚單兵攜行防空飛彈。但智庫「美國企業研究所」(AEI)學者布蘭斯透露，烏軍一天就消耗掉西方供他們一周份量的反戰車飛彈，這讓西方國家面臨尷尬抉擇，若軍援沒有節約減量，就會開始影響西方國家本身防衛。

烏軍最需的火箭筒等裝備，加拿大手上存量快速變少；美國更已將標槍反戰車飛彈整體庫存三分之一運交烏克蘭。

布蘭斯認為，美國這個「民主軍火庫」面臨被烏克蘭吸乾的窘境，繼續大量交付武器給烏克蘭將嚴重消耗軍火庫存，很可能需好幾個月甚至好幾年才能拉高產量。

布蘭斯指出，美國靠無與倫比的製造業基礎贏得兩次世界大戰，但如今帶領美國經濟者已不再是製造業。機具、技術勞工和備轉生產能力短缺，不利戰時量產軍備，最明顯的例子就是美國已無法迅速為烏克蘭擴大刺針飛彈產能，因為已無所需的勞動力。

美國在關鍵武器庫存量上比一般想像的還少，部分原因在於產能限制，還有就是五角大廈 每年約7500億元的軍費被人事、醫療保健占去大部分。

布蘭斯認為這暴露美國的弱點，未來若被迫在東歐或西太平洋開戰，美軍幾周內恐耗盡飛彈、精準導引彈藥和其他關鍵軍備庫存，而戰車、機艦等精密裝備的戰損都難以快速補充。