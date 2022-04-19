烏東大戰前夕？俄軍夜襲 狂炸烏300軍事目標

俄羅斯18日以飛彈密集轟炸烏克蘭多個城市，圖為利維夫被擊中的商戶。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 18日表示，俄羅斯軍隊已開始攻擊烏東；美國官員說，俄國 為烏東大戰增兵1萬1000人；烏西利維夫(Lviv)遭俄軍飛彈攻擊，至少七人死亡；俄軍徹夜攻擊烏克蘭300多個軍事目標，企圖消耗烏軍防禦能力，為大規模攻勢做最後準備。

澤倫斯基：俄軍開始進攻頓巴斯

「俄軍已經開始進攻頓巴斯(Donbas)地區，他們準備多時。」澤倫斯基18日在電視演說中矢言奮戰，「無論有多少俄軍進犯，我們將會戰鬥，自我防禦，每天都會這麼做。」

俄羅斯18日以飛彈密集轟炸烏克蘭多個城市，圖為利維夫市區被擊中冒起濃煙。(美聯社)

美國官員：俄再增兵1萬1000人

五角大廈資深官員18日表示，俄國最近增兵為1萬1000人和11個營級戰術群，準備進攻烏克蘭東部地區。

俄軍18日加強對頓巴斯地區盧甘斯克(Luhansk)及頓內次克(Donetsk)，以及札波羅熱(Zaporizhzhia)的攻勢。

烏克蘭國安與國防事務委員會(NSDC)秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)說，「占領者試圖攻破我們的防線，慶幸我軍英勇抗敵，他們只通過兩個城市，盧甘斯克州克爾米納鎮(Kreminna)和另一個小鎮。」

烏克蘭軍官表示，克爾米納鎮爆發巷戰，目前難以撤離平民。

小鎮徹夜遭猛烈空襲 7民宅著火

盧甘斯克州長蓋戴(Serhiy Gaidai)表示，克爾米納鎮徹夜遭遇猛烈空襲，七棟民宅著火，一處奧運綜合場館也遭殃。

俄國18日清晨以飛彈攻擊靠近波蘭邊境的烏西城市利維夫，以及烏克蘭境內眾多目標，至少七人死於利維夫空襲，利維夫州長科齊茨基(Maksym Kozytskyy)表示，俄軍擊中當地三處軍事基礎建設和一間汽車展示中心，傷者包括幼童；利維夫市長薩多維伊(Andriy Sadovyi)則說，一棟收容其他地區難民的旅館被擊中。

馬立波鋼鐵廠區堆滿被擊毀的車輛。(美聯社)

烏克蘭首都基輔南部的瓦西里基夫市(Vasylkiv)遭遇空襲，居民稱當地有軍事基地，建築受損及人員傷亡情況不明；第二大城哈爾科夫(Kharkiv)也遇襲，至少三人死亡。

俄國國防部表示，過去一天空襲擊中烏克蘭東部與中部城市20多個軍事目標，包括彈藥庫、指揮部和軍營、軍車停放處等；此外，俄軍戰機對部隊和軍事設施發動108次襲擊，空襲擊中烏克蘭另外315個目標。

「紐約時報」指出，俄國18日發動大規模攻擊，為準備大規模進攻烏東做最後準備。