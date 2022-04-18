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龍捲風、颶風、野火毀4教堂 教友幫助「復活」

編譯中心／綜合17日電

對於從災難中恢復過來的四座教堂的會眾來說，今年復活節的復興信息將特別令人心酸。

他們的教堂在肯塔基州被龍捲風摧毀，在紐約市被大火燒毀，在颶風艾達襲擊路易斯安那州海岸時被摧毀，在科羅拉多州歷史上最具破壞性的野火中充滿煙霧和灰燼。 對於牧師來說，復活節帶來希望的承諾再及時不過了。

肯塔基梅菲爾德第一聯合衛理公會教堂的成員，今年不會在他們擁有百年歷史的聖殿中慶祝復活節，因為他們不能。去年12 月 10 日的一場龍捲風撕裂了他們莊嚴的建築，因為它在肯塔基州西部約1萬人的社區中鏟平一條致命的通道，拆除人員拆除了其餘殘礫。

相反的，在復活節星期天，教會成員將走進他們的臨時住所─基督聯合衛理公會教堂，以紀念這個宗教紀念日。

紐約市Middle Collegiate Church福音合唱團在已成為他們的新家的猶太教堂進行愉快的排練時，隨著現場樂隊的節奏全身搖擺。

這座教堂在 2020 年12月5日被一場大火燒毀，隨著教堂的重建，它的會眾受到猶太教堂的歡迎，於是到東區聖殿聚會。「很顯然，當悲劇發生在教會時，我們需要踐行我們的價值觀，敞開我們的大門，」猶太拉比約書亞斯坦頓說，他將在教堂的複活節慶祝活動中祈禱。

去年8月艾達颶風(Ida)襲擊路易斯安那州海岸時，St. Charles Borromeo 教堂的窗戶被吹毀，天花板、聖器收藏室和前庭坍塌。從那以後，教堂就停車場的帳篷下做彌撒。風暴過後，出席人數減少：從過去參加主日禮拜的約 80 人減少到現在的約 15 人。

牧師說，在廢墟下慶祝聖誕節對會眾來說尤其激動。但他希望他們在艾達之後的第一次復活節禮拜，能夠重拾信仰。

科羅拉多州鄰近路易維爾的 Ascent 社區教堂於12月30日在一場狂風肆虐的野火中失去了家園，這場野火摧毀了丹佛地區郊區的1084座住宅。

教堂本身是前山姆俱樂部裡面的一個不規則空間，基本上沒有受到影響。火焰環繞著建築物，燒焦了樹木和灌木。但是灰燼和煙霧通過天窗和通風井滲入，將所有東西都塗黑了。

志願者將所有沒有固定下來的東西都拖出來，在對建築物進行深度清潔之前進行清洗。在酒店宴會廳敬拜兩個月後，教堂於2月重新使用。

教會牧師強調，恢復正常的路還很長，但他看到了基督今年復活的特殊意義。

復活節 猶太 紐約市

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