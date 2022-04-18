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復活節周末傳3槍案 2未成年死亡 逾30人傷

編譯洪毅／綜合17日電

這個周末適逢復活節，但是在南卡羅來納州及匹茲堡，這個周末卻不平靜，發生三起槍擊事件，造成兩名未成年人死亡，以及30多人受傷；不過這似乎只是美國槍擊事件高發的延續。

第一起槍擊事件發生在16日的南卡羅來納州首府哥倫比亞(Columbia)的購物中心Columbiana Centre，九人受到槍傷，另有五人在奔逃中受傷，這些傷者的年齡在15歲至73歲不等，無人受重傷。

槍擊事件後，三名疑犯遭到警方拘留，但是只有22歲的普萊斯(Jewayne M. Price)遭到逮捕，儘管普萊斯的律師稱他是因自衛而開槍。

哥倫比亞警長郝爾布魯克(W.H. "Skip" Holbrook)表示，警方不相信這起槍擊事件是隨機暴力事件，而是一群持槍、彼此認識的民眾「因故爆發衝突」。

隔日，在哥倫比亞以來90英里處的漢普頓郡(Hampton County)夜店Cara's Lounge又發生槍擊事件；警方表示，這起槍擊事件至少造成九人受傷，惟本案仍在調查中，尚未透露如傷勢等更多案件細節。

在匹茲堡，一棟短期出租屋舍17日舉行聚會時突然傳出槍響，兩名未成年人傷重不治，以及至少八人受傷。

根據警方說法，這場聚會約有200人參加，「絕大多數是未成年人」；而初步調查顯示，有人朝著舉辦聚會的出租屋舍建築開了約50發子彈，造成兩人死亡，而傷者除槍傷外，亦有在慌忙奔逃中受傷者。

事實上，復活節期間的三起槍擊事件，可能只是美國槍擊事件高發的延續；本月12日時，紐約地鐵的槍擊事件造成10人受傷；再回推至10日，愛荷華州錫達拉皮茲(Cedar Rapids)的夜店槍擊事件造成兩人死亡、十人受傷。

再回推到本月3日，加州首府沙加緬度發生街頭幫派駁火事件，且位置就在州政府大樓及議會大廈附近，其涉案人數至少五人，發射上百發子彈而造成六人死亡、12人受傷。

槍擊 南卡羅來納州 復活節

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