疫情發生後首次 基督徒重回教堂慶祝復活節

疫情後第一個復活節，大家迫不及待重回室內接觸式的教會活動。圖為明尼蘇達州聖保羅市的天主教堂17日舉行彌撒，數百位教友在一起參加。(美聯社)

對許多基督徒來說，這個復活節 周日(Easter Sunday)是新冠疫情 發生之後，第一次恢復進到教堂裡，與其他教友一同慶祝節目。波士頓 南邊濱水地區早晨6時便舉行了戶外彌撒，明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)傳統上以非洲裔教友為主的聖彼得克拉弗教堂(St. Peter Claver)也舉辦了氣氛熱鬧但禁止擁抱的禮拜會。

同樣也是非洲裔教友為主的田納西州納許維爾文森葛羅夫浸信會教堂(Watson Grove Baptist Church)，原訂在市中心區公園舉行復活節禮拜，但因下雨而臨時改在教堂內舉行，現場約700名參加者都戴著口罩。資深牧師費森(John Faison)說道，自從疫情發生以來，這次活動創下室內禮拜參加人數新高。

費森說：「我們已經兩年不曾見到如此盛況了。大家眼睛都亮了，感覺很棒。」

疫情後第一個復活節，大家迫不及待拿下口罩，出外活動。圖為扮成復活節兔子的小女孩，17日在加州印地歐市「科齊拉谷音樂藝術節」上，顯得高興開心。音樂節不須戴口罩。(Getty Images)

美國在2020年3月爆發疫情，時間剛好在復活節即將來臨前，許多教堂的復活節禮拜當時被迫改成網路或電視轉播。2021年春季，許多教堂決定復活節禮拜依舊維持線上舉行，冬季期間全美才剛度過另一波死亡嚴重的疫情高峰，新冠疫苗當時則尚未普及。

今年復活節則不一樣了，美聯社報導，許多教堂紛紛在室內空間舉行復活節禮拜，防疫措施也較以前相對減少，以便配合逐漸放寬防疫規定的大環境趨勢潮流。

疫後首次，紐約市第五大道復活節遊行。(Getty Images)

天主教波士頓總教區(Archdiocese of Boston)從2021年6月開始，便要求絕大多數教徒參加實體彌撒，若屬於健康高風險族群則可繼續透過遠距參加，牧師則接到為教堂聚會安排符合保持社交距離的指示。

天主教波士頓總教區醫療規範長蘇利文(MC Sullivan)表示，對教友來說，與其他信徒一起慶祝復活節，是表達信仰的重要方式。她說，教堂出席民眾逐漸增加，信徒們對於能夠再度聚在一起慶祝耶穌復活，感到相當雀躍。

明州聖保羅市聖彼得克拉弗教堂復活節禮拜的活動亮點之一，便是喀麥隆唱詩班在疫情爆發之後首度恢復上台演出，西非曲調搭配著振奮人心的鼓聲。

洛杉磯東部波莫納(Pomona)的非教派教會意志教堂(Purpose Church)，過去兩年的復活節禮拜是都過遠距或戶外舉行，但這個周日早晨時段的三場復活節禮拜，總共約有4000名教友參加。