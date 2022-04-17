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民主黨參議員凱利：拜登政府倉促廢趕人令 邊境現危機

記者胡玉立／綜合報導
圖為無證移民試圖越過美墨邊境進入美國。(路透)
圖為無證移民試圖越過美墨邊境進入美國。(路透)

亞利桑納州民主黨籍參議員凱利(Mark Kelly)15日警告說，拜登政府宣布將在5月23日終止第42條公共衛生命令，這項命令已被用來在疫情期間，快速驅逐邊境無證移民，但拜登迄今沒有做足計畫因應，倉促終止42號行政令，邊境將湧現大批移民、出現「危機」。

凱利已與部分民主黨和共和黨參議員共同提出議案，要求若國土安全部不能表明有全面因應計畫，就應延後解除第42條行政令。同樣反對解除該令的亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)，也是共同提案者。

前太空人凱利是在第五度造訪亞利桑納州邊境道格拉斯入境口岸(Douglas Port of Entry)後，接受福斯新聞訪問表示，「我當太空人15年，花很多時間研究和培訓，以預先做好萬全準備，包括因應意外事件的應急計畫在內。但政府宣布終止42號行政令，什麼都沒有準備好，我沒有看到我們有可以落實到位的詳細計畫。」

42號行政令自2020年3月以來，一直用於驅逐邊境大多數移民。拜登政府4月宣布將於5月23日終止該命令，引發共和黨人和民主黨人擔憂邊境移民將爆增。拜登政府已表示，它準備面對每天多達1萬8000名移民。

凱利說，道格拉斯可能是受到42條命令終止影響特別嚴重的地區；「道格拉斯的移民大多來自墨西哥和瓜地馬拉，他們最常根據第42條遣返墨西哥。在沒有計畫、沒有額外資源、沒有公車或司機資金和安置移民設施計畫情況下，取消42條，將是一場危機」。凱利說： 「這不是一件很有人道主義的事。」

凱利指出，他一再向國土安全部和白宮發出警報，但政府仍未做好準備；「我猜測，到5月23日，我們可能還是不會有適當計畫；若是這樣，我認為我們不該取消第42條」。

凱利強調，「世界各地有很多人想來美國。我們需要一個人道的有序流程，我們可以在邊境任用更多移民法官或庇護官員來裁決庇護申請，但我們不需要的是混亂」。

凱利說，他相信政府正在傾聽他提出的擔憂，但他對在5月底之前制定真正計畫的可能性，持悲觀態度。

凱利參觀的道格拉斯入境口岸，正以兩黨基礎建設法案中獲得的4億元資金重建。他與官員還討論了改善邊境技術問題，以「阻止更多從邊境向北流入的芬太尼(fentanyl)以及向南流入的槍枝和現金」。

亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員凱利警告，拜登政府並未有全盤計畫，貿然廢除42號行政...
亞利桑納州民主黨籍聯邦參議員凱利警告，拜登政府並未有全盤計畫，貿然廢除42號行政令，將會帶來邊界危機。(Getty Images)

邊境 移民 拜登

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