遏阻移民潮 布林肯將訪中美洲：讓有意越境者續留國內

國務卿布林肯下周將飛往巴拿馬，與加勒比海國家商議如何遏阻無證移民。(Getty Images)

國務卿布林肯 19日訪問巴拿馬為即將舉行的美洲峰會做準備，同時也會出席地區移民問題會議。

國務院15日表示，布林肯將與巴拿馬政府共同主持有關移民與保護議題的部長級會議，預料有20個西半球國家代表參與。他們將討論各方的合作，確保移民安全、有序以及人道議題。

就在數周前，美國宣布解除與墨西哥的邊境限制，預料越境的無證移民會進一步增加，因此布林肯此行，期望能在遏制非法移民 問題上能達到共識。

自拜登入主白宮以來，非法越過美墨邊境 的移民人數持續增加，僅在2月，美方就截獲近16.5萬人，其中55%的人根據「公共衛生保護條例」第42條被遣返。

各方歸咎於邊境控制不足，造成大量無證移民湧入，隨著期中選舉臨近，它將會成為民主黨一個亟須處理的問題。

陪同布林肯出訪的包括國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)及負責難民、移民事務的助理國務卿尤什(Marta Youth)。

另一位陪同出訪的西半球事務助理國務卿尼可拉斯(Brian Nichols)在記者會表示，布林肯在會議上將會探討可以採取哪些行動，創造機會讓有意越境者繼續留在自己國家謀生。

在4月19日及20日的兩天會議上，20多國的代表將聚焦「移民保護宣言」內容，然後於6月6日至10日在洛杉磯舉行的美洲峰會上通過。

尼可拉斯認為，拜登政府最近幾個月在打擊無證移民方面取得進展，其中承諾透過私營部門在中美洲投資12億元，向南美國家分發新冠疫苗，以及援助哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯及智利的社區以收容無證移民。

在記者會上有記者問及布林肯會否與巴拿馬政府討論巴拿馬與北京、台北的關係時，尼可拉斯表示，這會是其中一部分議題。