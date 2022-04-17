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下令檢查墨西哥貨車讓邊境交通堵塞 德州州長喊卡

編譯徐薏茹／綜合16日電
德州為阻非法移民而在邊界檢查貨櫃卡車，導致交通阻塞，引起抗議和經濟損失，州長艾伯特已下令停止。(路透)
德州為阻非法移民而在邊界檢查貨櫃卡車，導致交通阻塞，引起抗議和經濟損失，州長艾伯特已下令停止。(路透)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)日前下令要求所有墨西哥商用貨車接受額外檢查，以抑制無證移民及毒品流入，因此造成美墨邊境交通大堵塞，一周來反彈聲浪升高，加上擔心經濟損失，德州15日宣布撤銷這一檢查令，然而艾伯特與拜登政府對於移民政策的爭吵也越演越烈。

墨國卡車司機為抗議德州檢查令而堵住連結美墨的貿易橋，另有貨車司機抱怨在邊境等待超過30小時。

隨著邊境交通堵塞情況加劇，艾伯特面臨的壓力漸增，美國貨運協會(The American Trucking Association)稱德州檢查令「充滿缺陷、多餘，為已經緊繃的供應鏈添加相當大的負擔」。

墨西哥一海關機構估計單日損失達數百萬元，生產經銷商警告若不盡快取消檢查令，將導致商品短缺及物價上揚。

艾伯特視邊境議題為首要任務，他與墨西哥鄰近數州達成協議後取消檢查令，協議內容主要以邊境安全為主；最新簽訂協議的對象為墨西哥塔毛利帕斯州(Tamaulipas)，該州州長本周稍早曾批評德州檢查令過於繁瑣且製造混亂，他15日表示已經準備好與艾伯特合作。

艾伯特承認檢查令造成交通堵塞，但他並不後悔，表示墨西哥各簽約州若未履行協議，將重新實施檢查令。

美墨邊境交通對美國經濟極為重要，其中德州與墨西哥邊境長約1200哩，多於其他州；美國去年從墨西哥進口的商品價值高達3907億元，僅次於中國進口。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)負責檢查穿越邊境的貨車，自從拜登政府宣布將於5月23日終止疫情期間實施的邊境移民政策「第42條例」，德州即開始自行實施額外檢查。

艾伯特稱德州檢查令是針對「不安全車輛偷渡移民的零容忍政策」，表示德州將採取幾項措施回應拜登政府鬆綁限制。

根據德州公共安全部(Texas Department of Public Safety)統計，州警察上周檢查超過6000輛商用貨車，將近四分之一的貨車因違反規定而被攔截，檢查期間並未查獲任何人口或毒品販運，公共安全部主任表示這並不意外，利益集團已經事先得知檢查令消息。

德州為阻非法移民而在邊界檢查貨櫃卡車，導致交通阻塞，引起抗議和經濟損失，州長艾伯...
德州為阻非法移民而在邊界檢查貨櫃卡車，導致交通阻塞，引起抗議和經濟損失，州長艾伯特已下令停止。(美聯社)

美墨邊境 德州 墨西哥

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