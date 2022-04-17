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美墨邊界上月逮22.1萬非法移民 創20年新高 共和黨轟拜登

編譯盧炯燊／綜合16日電

美國邊防人員3月在美墨邊境逮捕超過22萬名非法越境的無證移民，是20年來單一月份截獲最多的數字，凸顯了直至期中選舉投票，拜登總統所面對的重大挑戰。

根據美國海關及邊境保護局(USCBP)15日公布的數字，3月在南部邊境截獲22萬1303名無證移民，是拜登上任以來的單月最高數字，不但比去年同期的17萬3277人增加24%，也打破去年7月創下的21萬3953人紀錄。

拜登上任後即承諾要扭轉前總統川普的強硬移民政策，然而在運作及政治上卻面對大量無證移民湧至的問題。全力希望在11月8日期中選舉奪取國會控制權的共和黨人批評，拜登的政策只會鼓勵更多非法移民來美。

拜登政府官員也警告，在聯邦衛生官員表示將於5月23日廢除川普時代限制非法移民入境的公共衛生「42條款」(Title 42)後，無證移民人數或會進一步上升。根據有關條款，美國政府為防止新冠疫情傳播，可迅速將非法移民逐到墨西哥。

前移民局長霍曼批 拜登鼓勵無證移民越境 等於「殺人」

除了一些民主黨人質疑廢除「42條款」外，聯邦移民及海關執法局(ICE)前代理局長霍曼(Tom Homan)也指責拜登鼓勵無證移民越境而至，等於「殺人」。

霍曼指責拜登在處理這個問題上無所作為，又抨擊在拜登治下，無證移民湧至而途中死亡的數字，是他記憶中的比任何一位總統任期內都要多，「他的政策是不人道的，正在殺人」。

共和黨多州總檢察長提訴訟 要求維持「42條款」

目前有不少共和黨人要求拜登政府維持「42條款」，本月初，亞利桑納、路易斯安那及密蘇里州的共和黨總檢察長提出訴訟，指撤銷「42條款」將導致徹底的大混亂和災難。直至15日，已有18名共和黨總檢察長加入訴訟行列，

CBP的數字顯示，3月截獲的22萬多個無證移民，約有一半已根據「42條款」被驅逐，另有1萬1000人進入西南邊境的合法過境點。

儘管近幾個月在美墨邊境截獲的無證移民主要來自墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多等傳統輸出國，但愈來愈多來自其他地方，包括烏克蘭和俄羅斯。

CBP人員已做好準備，應對未來數周每天可能截獲1萬8000人。

非法移民 拜登 美墨邊境

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