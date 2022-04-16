退稅是意外收穫？理財專家：應更加善用

又是報稅季節，理財專家提醒，民眾應善用今年退稅，以因應通貨膨脹。(Getty Images)

許多民眾對於每年報稅 季節拿到四位數的退稅 (tax refund，又稱返稅)頗為期待，甚至視為一筆意外收穫。國稅局(IRS)目前2022年報稅季節發給納稅人的退稅支票，金額平均超過3100元。華盛頓郵報理財專欄作家米雪兒‧辛格泰瑞(Michelle Singletary)指出，通膨嚴重的情況下，納稅人對於退稅應該重新思考。

辛格泰瑞15日在專欄中指出，某些民眾自認儲蓄習慣不佳，因此把退稅當成強迫存錢的某種方式。財經消費網站「銀行利率網」(Bankrate.com)今年稍早公布調查顯示，可以拿到退稅的納稅人當中，約有32%表示全數或絕大部分退稅支票都會存起來。

辛格泰瑞指出，有些讀者反映說，由於對領取退稅有期待，每逢報稅季節便會盡快申報，也有民眾表示，對於稅金被政府保留一年並不介意，畢竟銀行存款利息實在太低。

她分析，截至今年4月1日為止，國稅局表示已發放6300萬筆退稅，累計金額超過2040億元。她寫道，數以百萬計的納稅人當中，不知道有多少人其實在過去一年裡，可以把這筆錢放在更好的用途之上。

受到新冠疫情、俄烏戰爭等因素影響，美國經濟仍將面臨後續效應，物價一路走高的狀況恐將持續一段時間，辛格泰瑞指出，民眾需要把薪水留著，以便應付糧食、汽油以及水電費等價格繼續攀升。

她在文中舉例指出，今年當中有換車打算的民眾，不管買新車或二手車，開銷都將比一年前增加。

辛格泰瑞分析：「如果你讓聯邦政府留住你的錢，最後可能是買車時要貸款 更多。不如把薪資所得當中更多比率的錢，拿來多付一些頭期款，或者把這些錢拿來把貸款還清。」

她說，「銀行利率網」調查發現，可以拿到退稅的民眾當中，23%表示將用來還債，但其實民眾不必等到拿到數額可觀的退稅才開始還債，一年當中就可以陸續繳清信用卡卡債。