副總統贏總統…拜登夫婦去年賺61萬 賀錦麗夫婦165萬

白宮公布拜登總統(左)與副總統賀錦麗(右)的稅表，拜登夫婦去年收入逾61萬元，賀錦麗與夫婿收入則超過165萬元。(美聯社)

拜登 總統和第一夫人妻子吉兒‧拜登在白宮第一年收入為61萬702元，繳納了15萬439元聯邦所得稅。拜登夫婦2021年申報稅 率為24.6%，高於國人約14%平均水平。

副總統賀錦麗(Kamala Harris)和丈夫任德龍(Doug Emhoff)也公布2021年報稅紀錄，兩人收入165萬5563元，繳納52萬3371元聯邦所得稅，引用稅率為31.6%。他們還繳了12萬517元加州所得稅和2044元紐約州所得稅。

這是拜登連續第二年自白宮公布報稅紀錄。傳統上，歷屆總統均會公開自己的報稅紀錄，只有前任總統川普拒絕這麼做。拜登在競選時強調個人財務透明度，2020年大選前即公布自己21年的納稅申報單。

聯邦稅表顯示，拜登總統和夫人在去年一共賺了61萬餘元，交稅逾15萬元。(美聯社)

根據拜登2020年競選總統那年的報稅紀錄，他的收入為60萬7336元；當時提報的聯邦所得稅率為25.9%。美國人口普查數據顯示，2020年全國家庭收入中位數為6萬7521元。

拜登夫婦今年和去年收入比起2019年均大幅下降，那年他們的收入近100萬元，主要來自寫作書籍銷售、演講及在賓州大學和北維吉尼亞社區學院的教書職務。

拜登當總統的收入為37萬8333元，他的總統年薪是40萬元，但2021年收入減去1月20日就職日中午前的時間。吉兒擔任第一夫人期間仍在維吉尼亞州 任教，2021年教學收入為6萬7116元。

聯邦稅表顯示，副總統賀錦麗和先生在去年一共賺了165萬餘元，交稅逾52萬元。(美聯社)

2021年拜登夫婦向10個不同的慈善機構捐贈1萬7394元。最大筆捐贈是向波·拜登基金會(Beau Biden Foundation) 捐贈5004元。拜登夫婦還公布2021年德拉瓦州所得稅申報紀錄，兩人繳了3萬765元州所得稅。吉兒另向維吉尼亞州繳納2721元州所得稅。

「第二先生」任德龍在喬治城法學院任教，繳納了5萬4441元哥倫比亞特區所得稅；賀錦麗夫婦2021年向慈善機構捐款2萬2100元。

總統副總統報稅紀錄是在4月15日公布，傳統上是繳納聯邦稅最後期限。今年截止日期已延至4月18日。