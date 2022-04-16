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俄富豪全球最大超級遊艇 遭德國沒收

編譯郭宣含／綜合15日電
德國當局沒收俄羅斯億萬富豪尤斯馬諾夫名下的一艘價值6億美元超級遊艇「迪爾巴號」。(路透)
德國當局沒收俄羅斯億萬富豪尤斯馬諾夫名下的一艘價值6億美元超級遊艇「迪爾巴號」。(路透)

全球多國為譴責俄羅斯入侵烏克蘭，紛紛制裁俄羅斯或親俄的權力掮客；德國12日宣布沒收一艘停在德國的全球最大遊艇，因其持有人與克里姆林宫有關係；烏克蘭政府14日也宣布，他們查扣烏克蘭大亨、親俄政黨領袖梅德維楚克(Viktor Medvedchuk)與其家人共154項資產。

俄國一艘幾乎兩個足球場大小的超級遊艇遭德國政府沒收，德國聯邦刑事警察辦公室12日上午在推特表示，儘管該艘遊艇具「近海隱秘性」，德國官員經過大量調查後，得以確認遊艇所有人。

德國當局沒收超級遊艇「迪爾巴號」以後，將船拖到漢堡港一座乾塢，並用板覆蓋遮擋。(...
德國當局沒收超級遊艇「迪爾巴號」以後，將船拖到漢堡港一座乾塢，並用板覆蓋遮擋。(Getty Images)

德國當局證實，該艘巨大遊艇屬於伊斯梅洛娃(Gulbakhor Ismailova)，她是俄國富豪尤斯馬諾夫(Alisher Usmanov)的姐妹。

財政部在電郵中回應「今日美國報」(USA Today)，財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)確認尤斯馬諾夫的超級遊艇與飛機遭查扣，且尤斯馬諾夫有一部分產權。

警方向比利時確認該艘遊艇主人遭到制裁後，這艘世界最大遊艇「迪爾巴號」(Dilbar)已遭合法徵收；它重達1萬5917噸，且被其製造商稱為「歷來最複雜且最難打造的遊艇之一」，現在它被扣押在德國漢堡港。

「迪爾巴號」並非第一艘遭美國與其盟友沒收的俄國遊艇，自3月2日以來，總價值逾20億元、至少13艘船遭扣押。

美國國務部聲明指出：「尤斯馬諾夫與克里姆林宫的關係讓他致富，且能夠過上豪奢生活。」他持有俄國海內外的諸多產業，包括金屬業、礦業、電信業與資訊科技業。

眾所皆知，他與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)和俄國聯邦安全會議副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)有密切關係。

國務院聲明指出：「尤斯馬諾夫和普亭據稱有財務關係，據報麥維德夫個人使用尤斯馬諾夫持有的豪奢住宅而受惠。」

美國宣布制裁俄國菁英與其家人，以透過直接和間接的方式，阻止俄國政府侵略烏克蘭；歐盟也將矛頭瞄準尤斯馬諾夫。

烏克蘭政府14日宣布，當局查扣親俄政黨領袖梅德維楚克與其家人共154項資產，包括30片土地、23棟房屋、32間公寓、26輛車與一艘遊艇。

烏克蘭富豪梅德維楚克與普亭關係親近，普亭是梅德維楚克女兒的教父。在俄國侵略烏克蘭後，梅德維楚克便遭軟禁在家，他近日逃跑又被捉住。他被軟禁的住家有高檔spa，住家甚至仿製出19世紀的火車餐車，且有許多鍍金的馬桶和坐浴桶。

俄國 烏克蘭 德國

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