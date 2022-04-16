莫斯科號沉沒…守軍比中指 烏克蘭紀念郵票狂賣

烏克蘭擊沉俄軍艦「莫斯科號」以後，一組以烏克蘭戰士向「莫斯科號」軍艦「豎中指」的紀念郵票瘋狂熱銷。(路透)

俄羅斯 黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)14日沉沒，烏克蘭 士氣大振，烏克蘭國家郵政局稍早發行的100萬張描繪一名烏克蘭戰士向俄國「莫斯科號」軍艦「豎中指」的紀念郵票，瘋狂熱銷。

這張被命名為「首日」(First Day)的郵票內容，正是在描述俄羅斯2月24日入侵烏克蘭當天，駐守在黑海蛇島(Snake Island)的烏克蘭守軍，如何用「生動的」語言回絕俄羅斯的招降和攻擊。

澤倫斯基：貼郵票時別忘了把船頭「向下」

在烏克蘭人民於基輔郵局外大排長龍搶購這枚特殊郵票之際，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)也在社群媒體上宣傳這張紀念郵票和信封；他嘲諷地告訴大家，使用這張郵票時，別忘了「莫斯科號」只會朝一個方向行駛，那就是「向下」。

烏克蘭國防部 長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)也逮住機會羞辱俄軍，15日在推特貼出一張一名潛水夫與一隻海龜一起游泳的照片，他用英文寫道：「俄羅斯『旗艦』是值得潛水的好地點。現在黑海多了一個潛水點。我們在戰爭獲勝後一定會參觀那艘沉船。順便一提，我已進行過300次水肺潛水。」

烏克蘭國防部15日的另一條推文，也不忘嘲諷此沉沒事件。國防部推文表示，它想提醒俄羅斯海軍，黑海海峽「只准進、不准出」，「你們艦隊中仍浮著的那些，仍有活路。」

「莫斯科號」沉沒的消息傳出後，到底它是怎麼沉沒的，俄烏說法不一。烏克蘭軍方和黑海西北岸烏克蘭港都敖德薩(Odessa)官員均表示，烏克蘭精準發射的飛彈擊沉「莫斯科號」。此說法獲得華府支持。但俄羅斯將此事件歸咎於一場意外火災蔓延至船上彈藥以及惡劣天候影響。

烏克蘭官方指出，駐敖德薩港的烏軍14日凌晨發射兩枚烏方自製「海王星」(Neptune R360)反艦飛彈，擊中「莫斯科號」導致失火。俄國國營「塔斯社」(TASS)14日晚間引述國防部聲明報導，「船艦在拖往目的地港口過程中，因彈藥庫爆炸、艦身損壞而失衡，海象惡劣，艦隻已沉沒」。

俄軍侵略烏克蘭首日，黑海蛇島守軍曾在拒絕「莫斯科號」俄軍的招降喊話時，用無線電回覆：「俄國軍艦，去你X的！」(Russian warship, go f— yourself.)。