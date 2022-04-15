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芬蘭瑞典入北約？俄升高核威脅…中國已成CIA最大挑戰

記者胡玉立／綜合報導
面對來自俄羅斯的威脅，芬蘭總理馬林(右)13日訪問瑞典，與瑞典總理安德森(左)討論是否申請加入北約。(歐新社)
面對來自俄羅斯的威脅，芬蘭總理馬林(右)13日訪問瑞典，與瑞典總理安德森(左)討論是否申請加入北約。(歐新社)

在芬蘭和瑞典表示幾周內決定是否申請加入北約次日，俄羅斯14日威脅表示，若芬蘭和瑞典加入北約，波羅的海地區就不可能實現無核化，俄將在歐洲部署更多核設施。同日，中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)警告，俄羅斯可能在烏克蘭使用核武的威脅，不可等閒視之。

伯恩斯14日在首度以中情局長身分發表的演講中還表示，中國國家主席習近平是俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭的「沉默夥伴」；他警告，中國已構成中情局的「最大挑戰」和「最深刻的考驗」。

「這是一個更複雜和競爭更激烈的世界；崛起的中國日益敵對，修正主義的俄羅斯好戰。」伯恩斯在喬治亞理工學院演講指出，「俄羅斯對烏克蘭的新侵略構成的直接威脅」以及「中國野心勃勃的領導層帶來的長期問題」，是21世紀「最重要的地緣政治挑戰」。

但伯恩斯聲稱，「中國是個強大競爭對手。」此外，儘管克里姆林宮「言之鑿鑿」表示已將其全球最大核武庫置於高度戒備狀態，中情局「並未看到很多實際證據足以加劇這種擔憂」。

美國上月已把兩組地對空愛國者飛彈系統送往波蘭，作為「防禦性部署」，以應對北約盟友...
美國上月已把兩組地對空愛國者飛彈系統送往波蘭，作為「防禦性部署」，以應對北約盟友面臨的來自俄羅斯的潛在威脅。(路透)

瑞典和芬蘭是歐盟成員國，但不是北約成員國，芬蘭與俄羅斯有830哩的邊界。兩國領導人13日表示，在俄羅斯2月入侵烏克蘭後，他們的安全評估發生巨大變化，將在幾周內決定是否申請加入北約。

俄羅斯安全會議副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)14日表示：「若瑞典和芬蘭加入北約，北約與俄羅斯聯邦的陸地邊界長度將增加一倍以上；自然須加強這些邊界。」

可攜帶核武的俄羅斯Su-35戰機。(美聯社)
可攜帶核武的俄羅斯Su-35戰機。(美聯社)

莫斯科認為，美國可能會在芬蘭部署先進軍事裝備。麥維德夫說：「俄羅斯將不得不認真加強集結地面和防空力量，在芬蘭灣水域部署大量海軍軍力。在此情況下，不再可能談波羅的海的任何無核地位，須恢復平衡。」

與此同時，俄羅斯塔斯社及日本媒體報導，俄羅斯太平洋艦隊兩艘潛艦14日演習，成功向海軍目標發射Kalibr巡航飛彈。俄羅斯在日本海試射潛射飛彈，是俄羅斯入侵烏克蘭後，在日本海岸進行的最新軍事演習。

另一方面，拜登總統表示，白宮正考慮派遣高級官員訪問飽受戰爭蹂躪的烏克蘭首都基輔。政治新聞網站Politico報導稱，國務卿布林肯(Anthony Blinken)或國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)可能會加入歐洲領導人訪問烏克蘭。

針對芬蘭和瑞典擬申請加入北約，俄羅斯威脅說，這樣波羅的海地區就不可能實現無核化，...
針對芬蘭和瑞典擬申請加入北約，俄羅斯威脅說，這樣波羅的海地區就不可能實現無核化，俄將在歐洲部署更多核設施。圖為俄羅斯今年2月試射艦載長程巡弋飛彈。(美聯社)

俄羅斯 烏克蘭 瑞典

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