成本轉嫁消費者 連鎖超市利潤升

Albertsons等連鎖超市，以掌控市場占比等手段，提升銷售量和利潤。（路透）

食物價格飆漲，直接轉嫁到消費者身上，Kroger和Albertsons等連鎖超市，以掌控市場占比等手段，提升銷售量和利潤 。

連鎖超市說，它們的市場占有率得以提升，是因為愈來愈多人在家備餐，減少外食。而利潤增加，則是因為超市不吸收漲價，直接把售價提高，讓消費者承受。有些消費者受不了超市價格不斷攀升，已開始改變購物習慣。

勞工部 日前公布3月通膨率，比去年同期驟增8.5%，達到40年來最高點；其中，食物價格漲更凶，達8.8%，雜貨價格更竄升10%。

總部在愛達荷州、同時經營Jewel-Osco和Safeway等連鎖店的Albertsons超市主管說，該公司把通膨處理的很好，市場占有率不斷提高，目前消費者沒什麼大改變；不過，預計今年內，低收入 客戶購買的雜貨項目會減少。

富國銀行分析師說，Albertsons最近大發市利，因為需求強勁、物價漲得兇，它又有辦法把漲價轉嫁給消費者，不過，總有一天，消費者對高物價的接受度會降低。

烏克蘭戰爭預計將推高小麥、麵粉等價格，事實上，麵粉、麵條價格已經漲上來。Kroger上個月就說過，肉品和一般雜貨的價格，已經漲到歷史高點。

雜貨業主管指出，物價飛升已讓市場需求轉冷，消費者減少購買的項目，認真搜尋折價券，或改買較便宜的私人品牌產品。中低收入者也改買小商家自家品牌的東西，比大公司品牌便宜。根據尼爾遜IQ分析，4月2日為止的五周當中，全美國雜貨銷售總金額增加6.4%，但產品總項目的數量，減少4.1%。

Albertsons說，2月26日為止的三個月裡，銷售金額增加7.5%，比兩年前同期增加20%，該季利潤達4.551億美元，去年同期則虧損1.442億元。Kroger1-3月銷售金額也比前一季增加4%，比兩年前首季增加15%，利潤也高於2021年第一季。