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油價高漲 75%駕駛人財務緊縮 44%得減少其他開銷

編譯郭宣含／綜合14日電
隨著油價高漲，美國人承受壓力也攀升。（Getty Images）
隨著油價高漲，美國人承受壓力也攀升。（Getty Images）

隨著油價高漲，美國人承受壓力也攀升；金融網站FinanceBuzz分析官方數據指出，油價漲幅會依居住地而呈現落差，以阿拉巴馬和懷俄明州約5%油價月支出居全國最高，而在大眾運輸普及的哥倫比亞區和紐約州，油價月支出則居全國最低。而全美近75％駕駛人表示，他們的財務因燃料費高漲而緊縮。

財經媒體CNBC報導，根據FinanceBuzz分析聯邦運輸部、人口普查局和美國汽車協會(AAA)數據後的一份近期報告，全國駕駛每月平均將2.24%的收入用來購買燃料，皮卡車(pickup truck)和大型多功能車(SUV)駕駛平均每月花3.12%的收入買燃料。

不過根據民眾居住地不同，最近油價漲幅的衝擊也可能不一。

舉例來說，阿拉巴馬州居民每月平均里程數逾1000哩，但收入比多數州更少，阿拉巴馬州駕駛得支出5.6%的月收入買燃料，高居全美第一；懷俄明州則以4.9%緊追，排名第二高。

根據FinanceBuzz分析，全美花最多月收入買油的十州駕駛，依序分別是阿拉巴馬州(5.6%)、懷俄明州(4.9%)、密西西比州(4.8%)、阿肯色州(4.7%)、新墨西哥州(4.6%)、北卡羅來納州(4.4%)、佛羅里達州(4.3%)、印第安納州(4.2%)，以及密蘇里州和田納西州(3.9%)。

FinanceBuzz指出，多虧普及的大眾運輸，哥倫比亞區和紐約州每月油價支出分別占0.73%和1.38%的總收入，占比為全國最低。

根據FinanceBuzz，全美其他每月油價支出占比低的州包括阿拉斯加州(1.6%)、羅德島州和新澤西州(1.8%)、馬里蘭州和麻州(2%)、賓州和華盛頓州(2.1%)，以及康乃狄克州(2.2%)。

根據理財網站DebtHammer的另一份報告，全美近75％駕駛人表示，他們的財務因燃料費高漲而緊縮；國家廣播公司新聞網(NBC News)民調也發現，每10人就有8人擔心俄烏戰爭會繼續推升油價。

DebtHammer民調中逾25%受訪者表示，他們每月的油價支出攀升，使他們的債務攀升或付不出帳單；另有44%民眾表示，他們得減少服飾和外食等開銷。

有些州推出「油税假日」(gas tax holidays)以緩解駕駛負擔。

油價 阿拉巴馬州 懷俄明州

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