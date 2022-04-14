拜登控俄種族滅絕 澤倫斯基感謝挺身對抗

拜登總統(右)指控俄軍在烏克蘭「種族滅絕」，法國總統馬克宏(左)不願跟進。圖為檔案照片。(Getty Images)

拜登 總統指控俄軍在烏克蘭 「種族滅絕」(genocide)，並說俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)企圖抹殺烏克蘭人的身分認同。克里姆林宮對於拜登的談話則表示「無法接受」。

拜登12日在愛阿華州孟羅(Menlo)發表演說時，以「種族滅絕」形容俄軍在烏克蘭的行為。拜登也說，國際社會將如何處理，將留待律師團決定。數小時後，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在推特發文，對拜登談話表示肯定。

「真正的領袖說出真實的話。據實而言對於挺身對抗邪惡來說，是很重要的。」澤倫斯基推文中也感謝美國提供援助，並說烏克蘭迫切需要更多重型武器，才能抵抗俄軍的更多暴行。

在國際政治史上，美國極少使用「種族滅絕」一詞，因為如此重話說出口，背後意涵包括了有責任出手干預。拜登12日晚間表示，俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下「種族滅絕」的證據越來越多。

馬克宏 不願跟進使用種族滅絕

不過法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在接受法國第2電視台(France 2)訪問時說，不願跟進使用「種族滅絕」一詞。他說，對於使用類似詞彙會非常小心，「因為俄烏兩國人民基本上都是兄弟」。

馬克宏說：「我將繼續竭盡所能，嘗試讓戰爭停止，重建和平。光逞口舌之快，對於這個目標沒有助益。」

克宮發言人：拜登扭曲烏現狀

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)在與媒體記者的電話會議中說，拜登正在企圖扭曲烏克蘭發生的狀況。培斯科夫說：「無法接受美國總統說出這種話，何況美國在近代史上就犯下眾所周知的罪行。」

有線電視新聞網(CNN)報導，知情官員指出，拜登的「種族滅絕」說法對於美國面對俄烏衝突的政策，並不會帶來立即改變。

官員指出，美國迄今只對八起事件認定為「種族滅絕」，時間點最近的一次為緬甸對洛興雅(Rohingya)少數族裔的迫害。

官員表示，若將某起事件定義為「種族滅絕」，根據「聯合國種族滅絕罪公約」(United Nations Genocide Convention)，便啟動追究法律責任，各國必須介入處理，避免屠殺行為持續擴大。