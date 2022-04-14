馬立波已淪陷？俄指1026烏官兵投降 烏未證實

俄軍13日稱馬立波有千餘烏軍棄械投降，圖為俄軍士兵攻入此前被俄軍轟炸並造成重大傷亡的馬立波戲劇劇院。(Getty Images)

烏俄戰事持續一月有餘，交戰雙方對於「宣傳」的力道均有增無減；莫斯科13日稱，馬立波(Mariupol)共1026名烏克蘭 陸戰隊官兵，於當地鋼鐵工廠棄械投降，並宣布已完全控制馬立波；對此，尚無第三方獨立查核俄國 當局所稱為實，烏克蘭國防部也說並沒有接獲相關情報，只表示目前在阿佐夫斯塔爾(Azovstal)的戰事持續中。

車臣領導人卡狄羅夫(Ramzan Kadyrov)附和莫斯科說法，表示他的部隊在協助俄軍攻克馬立波的戰役中發揮了關鍵作用，也「敦促」彈盡糧絕的烏軍不要再作無謂的「困獸之鬥」，盡速投降。

烏克蘭馬立波東部經過激戰，現已落入親俄的頓涅茨克人民共和國手中。圖為遭戰火摧殘的馬立波(美聯社)

相對於俄羅斯 當局宣稱烏軍陸戰隊投降，烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)則稱烏軍陸戰隊突破俄軍重重封鎖，成功與部署馬立波的亞速團(Azov regiment)會合；他說：「面對俄軍威脅，帶兵的陸戰隊軍官沒有失去理智，我們才能獲致此戰果。」

若俄軍所指為實，將是烏克蘭首次有主要城市落入俄軍掌控，並使俄國能完成自本國領土經盧甘斯克(Luhansk)、頓內次克(Donetsk )至克里米亞半島(Crimea)的陸路連接，使克里米亞不再是俄國的「飛地」，因此對俄羅斯而言馬立波有極為關鍵的戰略地位。

不論馬立波究竟是否真的已落入俄軍之手，當地尚未撤離的平民每天要面對俄軍的砲擊卻是不爭的事實，市長博伊琴科(Vadym Boychenko)表示，自開戰以來，已有超過2萬1000名平民喪生、18萬民眾未撤離。

對於烏俄戰事沒有止歇跡象，西方各國也加強同盟協助烏國應對俄國攻擊；拜登總統13日表示將加碼援助價值達8億元的武器，波蘭總統杜達也在13日會同波羅的海三小國總統於波烏邊境的熱舒夫(Rzeszow)會面，一同搭火車前往基輔訪問，表達對烏克蘭的支持與對俄國的譴責；立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)說：「馬立波的平民遭戰火蹂躪，很難相信這會發生在21世紀的歐洲，這是一場我們必須打贏的戰爭。」