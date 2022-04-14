馬立波已淪陷？俄指1026烏官兵投降 烏未證實
烏俄戰事持續一月有餘，交戰雙方對於「宣傳」的力道均有增無減；莫斯科13日稱，馬立波(Mariupol)共1026名烏克蘭陸戰隊官兵，於當地鋼鐵工廠棄械投降，並宣布已完全控制馬立波；對此，尚無第三方獨立查核俄國當局所稱為實，烏克蘭國防部也說並沒有接獲相關情報，只表示目前在阿佐夫斯塔爾(Azovstal)的戰事持續中。
車臣領導人卡狄羅夫(Ramzan Kadyrov)附和莫斯科說法，表示他的部隊在協助俄軍攻克馬立波的戰役中發揮了關鍵作用，也「敦促」彈盡糧絕的烏軍不要再作無謂的「困獸之鬥」，盡速投降。
相對於俄羅斯當局宣稱烏軍陸戰隊投降，烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)則稱烏軍陸戰隊突破俄軍重重封鎖，成功與部署馬立波的亞速團(Azov regiment)會合；他說：「面對俄軍威脅，帶兵的陸戰隊軍官沒有失去理智，我們才能獲致此戰果。」
若俄軍所指為實，將是烏克蘭首次有主要城市落入俄軍掌控，並使俄國能完成自本國領土經盧甘斯克(Luhansk)、頓內次克(Donetsk )至克里米亞半島(Crimea)的陸路連接，使克里米亞不再是俄國的「飛地」，因此對俄羅斯而言馬立波有極為關鍵的戰略地位。
不論馬立波究竟是否真的已落入俄軍之手，當地尚未撤離的平民每天要面對俄軍的砲擊卻是不爭的事實，市長博伊琴科(Vadym Boychenko)表示，自開戰以來，已有超過2萬1000名平民喪生、18萬民眾未撤離。
對於烏俄戰事沒有止歇跡象，西方各國也加強同盟協助烏國應對俄國攻擊；拜登總統13日表示將加碼援助價值達8億元的武器，波蘭總統杜達也在13日會同波羅的海三小國總統於波烏邊境的熱舒夫(Rzeszow)會面，一同搭火車前往基輔訪問，表達對烏克蘭的支持與對俄國的譴責；立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)說：「馬立波的平民遭戰火蹂躪，很難相信這會發生在21世紀的歐洲，這是一場我們必須打贏的戰爭。」
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