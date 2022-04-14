我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

編譯陳韻涵／綜合13日電
烏克蘭東部的哈爾科夫、切爾卡斯克住宅區13日紛遭俄軍轟炸，烏軍指控俄軍目前主要戰術在殺戮平民。圖為哈爾科夫國際機場附近的一幢住宅被炸後起火。(路透)
烏克蘭東部的哈爾科夫、切爾卡斯克住宅區13日紛遭俄軍轟炸，烏軍指控俄軍目前主要戰術在殺戮平民。圖為哈爾科夫國際機場附近的一幢住宅被炸後起火。(路透)

俄羅斯塔斯新聞社(TASS)報導，俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)飛彈巡洋艦13日起火後嚴重受損，全員撤離；俄國巡洋艦受損，成為俄軍侵烏以來再次遭遇重大挫敗，反之也是烏克蘭的戰略勝利。

俄國防部：船員已全數撤離

俄國國防部聲明表示，「莫斯科號彈藥爆炸起火，船隻嚴重受損，船員已全數撤離」。

不過，烏克蘭官員表示，南部港市敖德薩(Odessa)守軍用兩枚海王星(Neptune)反艦飛彈擊中在敖德薩外海的俄軍巡洋艦「莫斯科號」，造成船體嚴重損壞，船艦著火。

俄羅斯國際傳真社(Interfax)報導，莫斯科號1983年下水服役，可配備16枚「火山」(Vulkan)反艦巡弋飛彈，射程至少440哩；路透報導，莫斯科號重1萬2500頓，通常有500名水兵。

敖德薩州長馬爾琴科(Maksym Marchenko)當天在社群媒體Telegram上表示，莫斯科號受損非常嚴重。

蛇島烏軍曾拒軍艦勸降

在俄軍侵略烏克蘭首日，黑海蛇島(Snake Island)的守軍曾在拒絕「莫斯科號」俄軍的投降喊話時，用無線電回覆：「俄國軍艦，去你X的！」(Russian warship, go f— yourself.)。

俄地面部隊已入烏東

另據五角大廈資深官員13日研判，俄羅斯所有地面部隊已深入烏克蘭東部；「紐約時報」報導，下階段烏東戰役將與基輔戰役截然不同，規模更大的俄軍在熟悉的地域作戰且補給線更短，戰事恐非常慘烈；烏東哈爾科夫(Kharkiv)和切爾卡斯克(Cherkaske)住宅區紛遭轟炸，烏軍指控俄軍主要殺戮平民。

匿名美國國防部資深官員表示，莫斯科費時近50天攻不下基輔，表示會更猛烈地進攻烏東。該官員說：「俄國所有地面部隊不是在頓巴斯(Donbas)就是在盧甘斯克(Luhansk)和頓內次克(Donetsk)，往南從馬立波(Mariupol)延伸到尼古拉耶夫(Mykolaiv)。」

面對俄軍壓境，烏東居民紛紛逃離，兩軍在當地駐紮，一場更大規模的戰鬥蓄勢待發。

紐時報導，烏東戰事可能與基輔周遭的戰役截然不同，俄軍撤離基輔郊區後，轉往頓巴斯重新部署。

分析師表示，考量俄軍2014年曾入侵烏東，當地疆域是俄國更熟悉的地方且補給線較短；俄國也可能仰賴大規模鐵路運輸補給軍隊，俄軍在北方的基輔沒有這樣的後援。

烏東戰役恐如二戰

烏克蘭領導人準備因應更大規模的衝突，外交部長庫列巴(Dmytro Kuleb)籲北約增援，示警「烏東戰事將令人想起第二次世界大戰」。

俄軍已占領東南部的伊久姆市(Izium)，試圖連結頓巴斯地區的軍力，並鞏固頓巴斯連接克里米亞的陸地走廊；俄國2014年併吞坐落黑海的克里米亞半島。

眾多跡象顯示，俄烏整軍備戰。倫敦智庫「國際戰略研究所」(IISS)研究員加迪(Franz-Stefan Gady)說：「俄軍此次規模更大，數百輛坦克與戰車，(情況)會非常慘絕人寰並對該區造成空前改變。」

俄國併吞克里米亞以來，支持烏東頓巴斯地區兩省，頓內次克與盧甘斯克的分離分子；英國智庫「衝突研究中心」(CSRC)研究員吉爾斯(Keir Giles)指出：「俄國在熟悉的地域作戰，並從攻略基輔的錯誤中學習。」

俄軍續砲轟平民區

此外，俄軍已掌握烏東鐵路，如虎添翼。

有線電視新聞網(CNN)戰地記者目睹哈爾科夫的沙爾提夫卡(Saltivka)平民住宅區遭到猛烈砲轟，哈爾科夫地方軍事領袖席尼胡波夫(Oleh Syniehubov)表示，俄軍持續砲轟平民地區，過去24小時有22位平民受傷，包括三名兒童，另有七人死亡。

在頓內次克地區的切爾卡斯克，俄軍飛彈擊中一棟公寓，造成至少七人受傷。頓內次克首長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)表示，「俄軍現在主要戰略是殺戮和震懾平民」。

烏克蘭重要港市敖德薩的守軍，用「海王星反艦飛彈」連續兩次擊中俄軍黑海艦隊船艦「莫...
烏克蘭重要港市敖德薩的守軍，用「海王星反艦飛彈」連續兩次擊中俄軍黑海艦隊船艦「莫斯科號」(Moskva)，並造成嚴重破壞，莫斯克號燃起熊熊大火。俄官媒證實船隻受損。(路透)

俄國 烏克蘭 頓內次克

上一則

紐約地鐵槍擊／落網前曾報警 槍手：你們在找我嗎？

下一則

多項移民排期 原地踏步

延伸閱讀

回不去了？美俄關係降至最低點 普亭在位難恢復

回不去了？美俄關係降至最低點 普亭在位難恢復
波蘭總統杜達親訪基輔：這不是戰爭 是恐怖主義

波蘭總統杜達親訪基輔：這不是戰爭 是恐怖主義
俄國防部聲稱攻下馬立波、1026名烏軍已投降

俄國防部聲稱攻下馬立波、1026名烏軍已投降
巡洋艦遭烏軍擊退？俄軍：莫斯科號彈藥爆炸致船隻起火

巡洋艦遭烏軍擊退？俄軍：莫斯科號彈藥爆炸致船隻起火

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫