女兒的教父是普亭 烏親俄政黨領袖被逮 上銬照PO臉書

烏克蘭逮捕親俄羅斯政黨領袖梅維楚克，他女兒的教父是俄國總統普亭。（Getty Images）

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)12日宣布，烏克蘭逮捕親俄羅斯政黨領袖梅維楚克(Viktor Medvedchuk)，梅維楚克女兒的教父是俄國總統普亭 (Vladimir Putin)，部分專家認為他可能在俄國屬意的傀儡領袖名單上；澤倫斯基13日提議俄羅斯釋放戰囚以交換梅維楚克。

梅維楚克是烏克蘭親俄政黨「反對平台-為了生活」(Opposition Platform - For Life)領袖，現居烏克蘭，他曾說女兒的教父是普亭；梅維楚克去年因面臨叛國罪調查而被軟禁在家，據報他在俄羅斯2月底入侵烏克蘭後逃跑，不過他的律師否認此說。

澤倫斯基13日一早在演說中表示：「我提議俄軍：我們拿你們的人，交換現在被俄軍俘虜的烏克蘭人民和女孩。」

烏克蘭國家安全局局長巴卡諾夫(Ivan Bakanov)的臉書帳號貼出梅維楚克雙手上銬的照片，巴卡諾夫說該局「執行閃電且多層秘密危險行動」來逮捕他。

塔斯社(Tass)報導，克里姆林宮發言人表示，他看過該張照片，但無法確定該照片的真偽。

「做得好！細節之後說，榮耀歸烏克蘭！」澤倫斯基在他Telegram經認證帳號上以俄文寫道：「感謝SBU執行特別行動。」SBU指烏克蘭國安局，他也在貼文下公布梅維楚克上銬的狼狽照片。

梅維楚克身為烏克蘭親俄反對黨領袖，他強烈反對烏克蘭加入北約(NATO)的訴求，而且與普亭關係密切，普亭是他女兒的教父。

財經媒體CNBC報導，部分專家猜測，如果普亭顛覆烏克蘭政府後打算設立傀儡政權，梅維楚克會在傀儡政府領袖的名單上。

巴卡諾夫在推特帳號以俄文警告其他親俄的烏克蘭人，「你們可能是支持俄國的政治人物，為侵略國效力多年。你們最近可能在逃避正義審判，你們可能身穿烏克蘭軍服當作掩護……但這能幫助你們躲避懲罰嗎？完全無法！鐐銬正等著你們！」

巴卡諾夫警告：「親俄的叛徒和俄國情報局探員，你們的罪行無訴訟時效，無論你們躲在哪，我們都會找到你！」