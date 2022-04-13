波士頓市長專訪／歧視和偏見 亞裔從政破除刻板印象
新冠疫情激化全美仇亞情緒，身為波士頓第一位女性亞裔市長的吳弭，上任至今常遭遇各種謾罵或示威抗議；但吳弭說，政治人物最容易做的，就是「什麼都不做」，當決心採取行動改變，也預期這些變化會引發反對聲音時，「不要將這些反應視為是對個人的攻擊。」
吳弭表示，美國人正處在緊張、分化且惡毒用語充斥的環境，攻擊女性或亞裔並非新現象，經歷疫情，每個人都有一定的情緒與壓力，但她把這些攻擊謾罵，都當成是自己學習的課程。
「種族主義與仇恨，經常把一個人刻板化。」吳弭說，看到全美各地仇恨亞裔事件發生，令人痛心，她也會擔心母親、姊妹與其他亞裔耆老的安全。
來源：世界新聞網
她說，如果知道某個人，雖然不認同對方，但仍會理解有些決定是許多因素造成，也知道有很多不同的身分認同存在，「但仇恨、種族主義者，不會因此放你一馬，他們對族裔存在刻板印象。」
吳弭說，許多的歧視與偏見，都來自對族裔的刻板印象，「只有當亞裔在領導階層的人數達到『改變的轉捩點』，才有希望去除這種族裔包袱。」
她舉例，2013年她當選市議員後，波士頓市13個市議員從一名女性跳升到兩位，但總有人質疑女性的問政績效；等到女議員人數陸續增加到4位、6位後，「市民對女議員習以為常，性別也就不再成為話題。」
「同理也可以運用在亞裔從政。」吳弭說，只要愈多的亞裔成為民意代表或官員，就可以減少針對族裔的無理質疑與批評，也將有更強大的發聲音量。
現在地方政府已經有愈來愈多亞裔女性從政，但對照亞裔人口而言，亞裔民代官員人數仍趕不上人口比例。
吳弭說，有些人只要看到外觀和他們不同的人當上一官半職，就感到自己的權力退散，感到自己無法再掌握系統，但「愈多不同膚色的人代表社區，更能展現多元的意見。」
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