我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鐵槌攻擊、抹糞、被推落軌…紐約地鐵犯罪量暴增68%

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

波士頓市長專訪／歧視和偏見 亞裔從政破除刻板印象

特派員黃惠玲、記者何卓賢／專訪
吳弭創下波士頓第一位女性與亞裔為市長的紀錄。(美聯社資料照)
吳弭創下波士頓第一位女性與亞裔為市長的紀錄。(美聯社資料照)

新冠疫情激化全美仇亞情緒，身為波士頓第一位女性亞裔市長的吳弭，上任至今常遭遇各種謾罵或示威抗議；但吳弭說，政治人物最容易做的，就是「什麼都不做」，當決心採取行動改變，也預期這些變化會引發反對聲音時，「不要將這些反應視為是對個人的攻擊。」

吳弭表示，美國人正處在緊張、分化且惡毒用語充斥的環境，攻擊女性或亞裔並非新現象，經歷疫情，每個人都有一定的情緒與壓力，但她把這些攻擊謾罵，都當成是自己學習的課程。

「種族主義與仇恨，經常把一個人刻板化。」吳弭說，看到全美各地仇恨亞裔事件發生，令人痛心，她也會擔心母親、姊妹與其他亞裔耆老的安全。

來源：世界新聞網

她說，如果知道某個人，雖然不認同對方，但仍會理解有些決定是許多因素造成，也知道有很多不同的身分認同存在，「但仇恨、種族主義者，不會因此放你一馬，他們對族裔存在刻板印象。」

吳弭說，許多的歧視與偏見，都來自對族裔的刻板印象，「只有當亞裔在領導階層的人數達到『改變的轉捩點』，才有希望去除這種族裔包袱。」

她舉例，2013年她當選市議員後，波士頓市13個市議員從一名女性跳升到兩位，但總有人質疑女性的問政績效；等到女議員人數陸續增加到4位、6位後，「市民對女議員習以為常，性別也就不再成為話題。」

吳弭接受本報專訪。(記者何卓賢／攝影)
吳弭接受本報專訪。(記者何卓賢／攝影)

吳弭說，愈多的亞裔成為民意代表或官員，就會有更強大的發聲音量。(記者何卓賢／攝影...
吳弭說，愈多的亞裔成為民意代表或官員，就會有更強大的發聲音量。(記者何卓賢／攝影)

「同理也可以運用在亞裔從政。」吳弭說，只要愈多的亞裔成為民意代表或官員，就可以減少針對族裔的無理質疑與批評，也將有更強大的發聲音量。

現在地方政府已經有愈來愈多亞裔女性從政，但對照亞裔人口而言，亞裔民代官員人數仍趕不上人口比例。

吳弭說，有些人只要看到外觀和他們不同的人當上一官半職，就感到自己的權力退散，感到自己無法再掌握系統，但「愈多不同膚色的人代表社區，更能展現多元的意見。」

➤➤➤打破老、白、男天花板…吳弭從政 盼亞裔翻轉

➤➤➤人物側寫／吳弭打破族群藩籬 就任現實仍待弭

➤➤➤專訪／最大挑戰 資訊正確透明才能「改變」

➤➤➤專訪／珍視華人價值 吳弭：孝順影響至深

亞裔 吳弭 疫情

上一則

波士頓市長專訪／最大挑戰 資訊正確透明才能「改變」

下一則

波士頓市長專訪／珍視華人價值 吳弭：孝順影響至深

延伸閱讀

獨家專訪／吳弭：要為亞裔創造更多機會、敞開更多大門

獨家專訪／吳弭：要為亞裔創造更多機會、敞開更多大門
達拉斯6旬男 任兒枯骨躺廚房4年

達拉斯6旬男 任兒枯骨躺廚房4年
佳欣旅遊推出05/14波士頓人文賞櫻二日遊

佳欣旅遊推出05/14波士頓人文賞櫻二日遊
台外交部性平論壇 波士頓市長吳弭分享綠色新政

台外交部性平論壇 波士頓市長吳弭分享綠色新政

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
眾院議長波洛西。（美聯社）

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

2022-04-07 12:40
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查