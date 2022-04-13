波士頓市長專訪／最大挑戰 資訊正確透明才能「改變」

圖為波士頓市長吳弭3月11日在查爾斯頓街頭協助市公共工程部的工人蓋好人孔蓋。(路透)

從2013年首次當選波士頓 市議員，其後連任三屆到成為市長，吳弭 的政治生涯即將屆滿十年；「其實我以前從來沒有想過要從政。」吳弭說，她個性害羞，加上華人 家庭對政治有某種程度的敏感，她原本的人生規畫完全沒有當民代這個選項，直到母親病重後必須照顧家人那兩年，意外成了她的政治啟蒙。

吳弭說，當時因為必須搞清楚醫療系統對母親能夠提供的照護，以及了解她妹妹的就學情況，還因想在芝加哥郊區開家小店貼補家用，而必須取得各種營業執照時，「了解到地方政府對人們生活影響重大」，讓她燃起成為公僕來幫助其他人的念頭。

來源：世界新聞網

擔任波士頓市長已超過四個月的吳弭說，從當議員開始，她就習慣解決事情，聆聽民眾聲音，雖然推動市政困難重重，但她至今還是對這份工作感到興奮。

吳弭說，目前市長工作所面臨的最大的挑戰，「是如何把正確消息傳達給社區和民眾。」

她表示，現在整個政治大環境很緊張，太多族群分化，太多資訊誤導；因此，讓市民了解市府正在進行與完成哪些事非常重要，「如果你不正確告知市民信息，其他錯誤信息就會讓民眾混淆，造成更多的誤解。」

波士頓市長吳弭接受本報專訪。(記者何卓賢／攝影)

吳弭說，社交媒體的存在，讓人很快可以收到各種資訊，但因所有人可以在網路發表意見、提供各種解決方法，「錯誤資訊也很容易因此傳播。」

吳弭說，這個趨勢讓民主變得十分脆弱，她現階段的工作目標，就是在市府各層級，建立與民眾的信任與良好社區關係，確保每個市民有共識、想法一致。

「在必須的時刻說出事實與問題，所有事情都要透明化，雖然你可能因此被批評、被抱怨無力處理事件，但保持誠實非常關鍵。」吳弭說，只有讓民眾了解實際情況，才能做出改變，讓下一代更好。

對於有意從政的華裔年輕一代，吳弭表示，首先不需要有名校迷思，「從政者最重要是如何凝聚每個人，且能集合不同的想法和建議。」

她說，不論任何學歷、任何背景，只要可以講出自己為何如此熱切要參與社區事務，可以分享夢想與願景，才是最重要從政的資質。

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