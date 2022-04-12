馬斯克不加入推特董事會 打著「不受限」算盤

世界首富馬斯克在9日通知推特，不會加入董事會。馬斯克持有推特的9.1%股票，成為該公司最大個人股東。(美聯社)

馬斯克 (Elon Musk)成為推特 (Twitter)最大股東後態度急轉彎，決定不加入推特董事會；「華爾街日報」(WSJ)分析報導，此舉讓馬斯克對推特「指指點點」更加不受限制，讓馬斯克與推特未來的關係，變得更為詭譎而難以預測。

馬斯克本月4日提交的申報文件顯示，他目前持有推特9.2%的股份，為推特最大股東，並在隔日表示有意加入董事會；不過推特執行長阿格拉瓦(Parag Agrawal)10日表示，馬斯克已在9日決定不加入推特董事會，而馬斯克在11日的申報文件也證實此事。

世界首富馬斯克在9日通知推特，不會加入董事會。馬斯克持有推特的9.1%股票，成為該公司最大個人股東。(美聯社)

言論免收斂 為收購鋪路

馬斯克無預警轉變態度後，11日開盤後推特股價一度下挫逾2.5%，不過之後跌勢收斂，最終以上漲1.73%至每股47.01元作收；而馬斯克的決定一度引發動盪的原因，可能是他與推特未來的關係將更為詭譎而難以預測。

言論迭有爭議、且其推特頁面有高人氣的馬斯克如果加入推特董事會，持股不得超過14.9%，言論上也必須更為收斂。

但如果不加入董事會，就不會有這些問題，投資 公司Wedbush Securities執董艾維斯(Dan Ives)就表示，這讓馬斯克可以為他更激烈批評推特、或是惡意收購推特鋪路。

推特現任執行長阿格拉瓦(左)10日說，馬斯克與推特的董事已舉行過「許多討論」，但馬斯克最後決定婉拒加入董事會的邀請。右為前執行長多西。(Getty Images)

仍將參與討論服務治理

馬斯克在11日的申報文件上表示，雖然他決定不加入推特董事會，但是他仍「可能會就一些議題與推特進行『不受限』的接觸」，這些議題包括產品及服務，潛在收購，企業治理等。

至於不與董事會協商，強行收購股份的惡意收購；馬斯克在申報文件上說，他目前無意、也無計畫改變推特持股，但是「保留他認為情況合適，或是對許多因素持續評估之後改變主意的權利」。

推特對於試圖大舉收購股份，以大幅變革企業政策的行動派投資人並不陌生，例如2020年時，投資公司Elliott Management大舉買入推特股份，試圖推翻當時的執行長、推特創辦人多西(Jack Dorsey)。

但是推特員工表示，Elliott買入推特股份後，他們的目的，以及該如何達成目的有一套「遊戲規則」；但是馬斯克的作風不可預測，讓他們無法知曉馬斯克究竟想把推特帶往何方，而感覺到不確定感及焦慮感。

馬斯克的作風不但與傳統商業模式相背，與政商各界頻頻「鬥嘴」，而且真的曾藉由大舉收購的方式爭奪企業控制權，例如2000年代末時，成功把當時的特斯拉(Tesla)聯合創辦人艾伯哈德(Martin Eberhard)趕下執行長位置，自己接任特斯拉執行長迄今。