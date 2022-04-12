華裔律師鮑康如：以言論自由名義收購推特 馬斯克：可笑

鮑康如說，唯才是用是科技業的大迷思。（Getty Images）

世界首位富豪馬斯克 (Elon Musk)出資成為推特的大股東後，華裔律師、矽谷企業家鮑康如(Ellen Pao)日前在為華盛頓郵報撰文，發表題為「馬斯克(Elon Musk)的自由言論願景，對推特是一椿壞事」的文章，批評馬斯克斥資30億元收購推特9.2%的股權，成為推特最大股東的舉動，令人非常不安。全球首富馬斯克也隨即在推特上推文反擊。

50歲的馬斯克先前曾公開批評推特的管理政策，認為該公司不尊重言論自由；3月25日，他在推特上發布一項民意調查，聲稱言論自由對於民主運作至關重要，同時質疑推特沒有嚴格遵守這一原則。

他這個說法獲得不少保守派支持，認為推特對他們作了不公平的審查，包括禁止前總統川普的帖子。

對此鮑康如認為，馬斯克這次打著言論自由收購推特，實在令人非常不安，甚至有如一記耳光。

籲監管防止富人控制媒體

鮑康如在上月一個帖文已猛烈抨擊馬斯克自稱為「言論自由的絕對主義者」，作為不阻止俄羅斯國營媒體透過旗下星鏈互聯網發出信息的藉口。

鮑康如在她的專欄中重提此事寫道，馬斯克故意忽視私營公司可以在平台上建立一些限制的做法，因此讓馬斯克加入推特董事會是倒退了一大步。

鮑康如隨後呼籲政府對社交媒體平台作出監管，以防止富人控制「媒體」。

鮑在華郵撰文 老闆正是富豪貝佐斯

在文章發表後，馬斯克隨即在推特上以「非常好笑」來回應。原因在於鮑的文章並沒提及馬斯克的競爭對手，另一科技巨頭、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，因為他是華盛頓郵報老闆。

在鮑康如的文章發表後，除了遭馬斯克嘲笑外，更多的人質疑鮑的言論的可信度。一位用戶寫道，「為什麼好笑？因為貝佐斯擁有華盛頓郵報」。也有人留言說「不知道為甚麼會擔心馬斯克會收購推特？」

鮑康如曾經擔任硅谷創業投資基金公司「凱鵬華盈」(KPCB)創辦人竇爾的幕僚長。2012年控告KPCB不但未讓她升職、加薪，反把她炒魷魚，於是提出訴訟指遭歧視但敗訴；但這場官司轟動美國媒體和商界，高度關注證券業及科技界歧視女性的情況。