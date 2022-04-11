物價漲、抗疫乏 民調看期中選舉：選民準備用選票懲罰民主黨

民調指出，選民對物價和疫情非常不滿，因此期中選舉時將不利民主黨。(美聯社)

研究消費者觀點與行為的頂尖專家指出，由於物價上漲及對抗疫情疲勞，憤怒的選民已準備好於期中選舉 時用選票懲罰民主黨 。

隨著通貨膨脹持續，以及俄烏戰爭仍充滿未知，有跡象表明大眾情緒愈來愈不滿，民主黨掌握國會的機會原本就不大，如今威脅更逐漸增長。

密西根大學(University of Michigan)消費者信心調查達到近11年來最低水平，美聯社公共事務研究中心(Associated Press/NORC)的一項調查顯示大約70%的美國民眾認為經濟狀況不佳；另外一份CNBC民調顯示81%的人認為今年將出現經濟衰退；民調機構蓋洛普(Gallup)發現美國引用通貨膨脹作為首要議題的比率，達到1980年後最高。

負責密西根大學消費者調查已40多年的資深經濟學者科汀(Richard Curtin)說：「油價、食物及房屋價格大幅上漲對很多家庭造成巨大負擔，而拜登 政府犯了嚴重錯誤，他們說這是暫時的，人民應該挺過去，這不是暫時的，許多人無法就這樣撐下去，這讓人對拜登的政策大大失去信心。」

「穆迪分析」(Moody's Analytics)首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)的研究連結政治結果與經濟狀況，贊迪表示雖然就業市場繁榮，但這是他所見過對執政黨最艱難的環境。

穆迪公司正在研究2022年期中選舉，贊迪指出目前看來民主黨的道路非常艱辛，眾院的差距非常微小，參院則為五五波，「大部分美國人從未經歷過如此高的通貨膨脹，尤其是油價，這讓大家非常沮喪。」

一位不具名的拜登高級助理表示，白宮努力釋出更多石油，並且會持續減輕供應鏈壓力。

前總統歐巴馬的高級顧問古爾斯比(Austan Goolsbee)表示經濟看起來對民主黨是逆風，但在期中選舉前情況可能好轉，「白宮現在仍有一線希望，供應鏈壓力可能真的能減輕，而比預期糟糕的疫情一直是影響一切的主要因素，如果我們真的能擺脫疫情，應該能扭轉目前民調及消費者調查的負面消息。」